Во что превратился антифриз, который не меняли 11 лет

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Когда дело доходит до системы охлаждения, специалисты автомобильного сервиса должны признать тревожный факт. В отличие от тормозных колодок, антифриза или фильтров, автолюбители вспоминают об этом только тогда, когда в нем возникает серьезная неисправность. А это проблематично, потому что надежность любого двигателя во многом зависит от системы охлаждения. Другими словами, автомобильные жидкости и их рабочие характеристики напрямую влияют на долговечность силового агрегата.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Для справки, согласно сервисной статистике, дефекты системы охлаждения являются основной причиной более трети всех существенных неисправностей двигателя, выявленных в ходе ремонта.

Более того, как отмечают эксперты, большинство этих дефектов были вызваны либо неправильным выбором охлаждающей жидкости для конкретной модификации двигателя, несоблюдением требований к контролю ее параметров, либо пренебрежением своевременными заменами.

Эта ситуация дает нам веский повод для размышлений, особенно учитывая сложные производственные и экономические условия, сложившиеся сегодня на рынке автомобильных компонентов и расходных материалов. Продолжающаяся пандемия также внесла свой вклад, значительно снизив покупательную способность наших сограждан.

Очевидно, что в этих условиях многие автовладельцы стараются максимально сэкономить, в том числе и на техническом обслуживании своих транспортных средств, откладывая замену определенных компонентов или технических жидкостей, таких как вышеупомянутый антифриз. Мы продемонстрируем последствия таких действий на конкретном примере одного автомобиля.

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