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Как наступившая жара может добить еще свежий аккумулятор

2:27
Авто

Вопреки распространенному мнению, чаще всего аккумуляторы повреждаются от тепла, а не от холода. Это становится ясно как день, когда мы вспоминаем содержание школьного курса химии. Из него мы знаем, что высокая температура ускоряет многие химические реакции.

То же самое относится и к процессам, происходящим внутри аккумулятора. Любое такое устройство постоянно испытывает токи саморазряда. Они возникают как внутри корпуса батареи, так и на ее поверхности между клеммами из-за частиц грязи и влаги. Удивительно, но эти токи минимальны в холод, но значительны в жару.

Если автомобиль припаркован под палящим солнцем, батарея должна выдержать настоящий инферно под капотом. Она вынуждена существовать в таких экстремальных условиях. Повышенные токи саморазряда, вызванные жарой, иногда могут полностью разрядить батарею. Это самая опасная для него ситуация. После нескольких полных разрядов придется спешить в магазин за новой батареей.

У жары есть еще один неприятный аспект: физическое испарение воды из электролита в элементах батареи. В результате уровень электролита падает, обнажая пластины.

Плотность электролита увеличивается, что приводит к частичному отложению солей на пластинах. Этот осадок снижает электропроводность. Следовательно, снижается емкость батареи и ее пусковой ток.

Кроме того, повышенные температуры способствуют ускоренному окислению клемм аккумулятора. Это еще больше ухудшает их характеристики и в конечном итоге сокращает срок службы батареи. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать влияние этих "летних" неприятностей на аккумулятор, рекомендуется по возможности парковать автомобиль в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Одновременно необходимо содержать корпус аккумулятора в чистоте, периодически удаляя с него пыль и другие загрязнения. Если при осмотре на клеммах наблюдаются признаки окисления, их следует очистить. Для предотвращения дальнейшего окисления можно нанести тонкий слой графитовой смазки. Технически подкованным автовладельцам можно также посоветовать следить за уровнем электролита в аккумуляторе и при необходимости доливать в "ячейки" дистиллированную воду.

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Нужно ли ЗАРЯЖАТЬ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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