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Aston Martin заключает договор с Lucid, продлевает соглашение с Mercedes-Benz

4:02
Авто

В рамках новаторского партнерства Aston Martin Lagonda Global Holdings и Lucid Group Inc. объединяют усилия для продвижения технологий электромобилей. Это сотрудничество объединяет известного британского автопроизводителя и относительно нового игрока в автомобильной промышленности, оба из которых поддерживаются суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии.

В соответствии с соглашением, Aston Martin выплатит Lucid компенсацию в размере 232 миллионов долларов акциями и наличными в обмен на передовые компоненты аккумуляторно-электрической силовой установки. Кроме того, Aston Martin решила продлить свое давнее сотрудничество с Mercedes-Benz Group AG, хотя больше не будет выпускать дополнительные акции немецкому автопроизводителю, которому в настоящее время принадлежит около 9% акций.

Рынок с энтузиазмом отреагировал на эти объявления, в результате чего акции Aston Martin выросли на ошеломляющие 15%, что стало самым значительным внутридневным скачком более чем за месяц. Lucid также продемонстрировал заметный рост до 9,1% на премаркете в США.

По словам председателя правления Лоуренса Стролла, "Предлагаемое соглашение о поставках с Lucid меняет правила игры для будущего роста Aston Martin за счет электромобилей".

Стролл, возглавлявший усилия по возрождению 110-летнего британского производителя, столкнулся с многочисленными финансовыми проблемами. С момента спасения компании в начале 2020 года Aston Martin несколько раз привлекал капитал, последнее из которых привело к тому, что основными акционерами стали китайская Zhejiang Geely Holding Group Co. и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Согласно данным Bloomberg, Государственному инвестиционному фонду, или PIF, принадлежит примерно 49% акций Lucid и 18% Aston Martin.

Давние финансовые трудности Aston Martin потребовали партнерства для приобретения технологий, которые другие автопроизводители считают основополагающими для своих предложений. Примечательно, что такие модели, как DBX sport utility vehicle и спортивный автомобиль DB12, используют двигатели Mercedes.

В то время как Aston Martin по-прежнему будет иметь доступ к силовым агрегатам Mercedes и электрической архитектуре для существующих и будущих автомобилей, компания будет платить наличными, а не акциями, как первоначально предполагалось.

Представитель Aston Martin объяснил, что технология Lucid легкодоступна, в то время как электрическая платформа Mercedes AMG будет доступна только в конце 2025 года.

Это сотрудничество с Lucid, компанией, которая с сентября 2021 года производит свой единственный электромобиль — седан Air, значительно поможет Aston Martin в достижении своих амбициозных целей по электрификации.

Британский автопроизводитель планирует выпустить свой первый подключаемый гибридный суперкар Valhalla в начале 2024 года, а в 2025 году — свой первый электромобиль на батарейках. К следующему году все новые линейки продуктов будут предлагать вариант с электрифицированной силовой установкой.

В рамках соглашения Aston Martin обязалась произвести поэтапные денежные выплаты Lucid на общую сумму 132 миллиона долларов и выделить не менее 225 миллионов долларов на закупку компонентов силовых агрегатов производителя электромобилей. Кроме того, Aston Martin выплатит Lucid дополнительные 10 миллионов долларов за интеграцию своей технологии в автомобили Aston Martin.

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Aston Martin To Use Lucid Powertrain And To Be Fully Electric by 2030
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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