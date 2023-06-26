Аналитик НИУ ВШЭ: санкции ЕС против России губят европейский автопром

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Приток китайских инвесторов в различные секторы российской экономики привел к значительным изменениям в бизнес-ландшафте страны. Это особенно очевидно в автомобильной промышленности, где китайские автомобильные бренды набирают популярность и вытесняют свои западные аналоги.

В результате санкций, введенных в отношении экспорта европейских автомобилей в Россию, европейская автомобильная промышленность столкнулась со снижением выручки, в то время как стоимость китайских автомобильных брендов на российском рынке резко возросла.

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян прокомментировал для Pravda.Ru эту ситуацию.

Китайские автомобили доминируют на российском импортном рынке

По словам генерального секретаря Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей за первые два месяца 2023 года после ухода западных брендов с российского рынка. Данные CPCA показывают, что Россия импортировала почти 80 000 автомобилей из Китая в январе и феврале 2023 года, что составило половину от общего количества китайских автомобилей, отгруженных в Россию в 2022 году.

Одним из ярких примеров этой тенденции является значительный рост продаж Voyah, китайского автомобильного бренда премиум-класса, за первые два месяца 2023 года. По данным агентства автомобильной аналитики "Автостат", продажи Voyah превзошли продажи Audi, что свидетельствует о снижении рыночных позиций немецкого автомобильного гиганта в России. Чуть менее чем за два месяца Voyah продала в России 140 автомобилей по сравнению с 27 за аналогичный период прошлого года. Напротив, продажи Audi были скромными: в России был продан всего 81 автомобиль.

Кроме того, российские автозаводы, которые раньше выпускали автомобили европейских и южнокорейских брендов, теперь переключили свое внимание на производство китайских автомобилей. Одним из примечательных примеров являются эксклюзивные права на производство и дистрибуцию автомобилей Kaiyi в России и ряде стран СНГ, предоставленные калининградскому "Автотору". Кроме того, Калининградский автомобильный холдинг в настоящее время ведет переговоры с двумя другими китайскими партнерами и планирует произвести до 100 000 автомобилей в 2023 году.

Последние тенденции продаж на российском автомобильном рынке

Стоит отметить статистику продаж новых автомобилей в России за последние два месяца (апрель и май 2023 года). По данным ведущего консалтингового агентства "Passport Industrial Consulting" (PPK), отечественный бренд LADA сохранил свои позиции лидера рынка в России. В апреле 2023 года было продано 25 288 новых автомобилей LADA, которые заняли первое место. Китайская марка Chery заняла вторую позицию среди иностранных брендов с показателем 9 263 проданных автомобиля. За ними последовали две другие китайские марки - Geely (7108 автомобилей) и Haval (6 829 автомобилей). На пятое место в пятерке лидеров претендовал корейский бренд Kia, продавший 3433 автомобиля.

Рейтинг продаж за май практически не изменился. По данным PPK, LADA сохранила лидирующие позиции, продав 22 029 новых автомобилей. Китайская марка Chery сохранила вторую позицию среди иностранных брендов с показателем 7 444 проданных автомобилей. Haval (7 432 автомобиля) и Geely (6 690 автомобилей), представляющие Китай, продолжили удерживать свои места в топ-рейтингах. Корейский бренд Kia замкнул пятерку лидеров с результатом 3090 проданных автомобилей.

Эти последние тенденции наглядно демонстрируют значительный позитивный импульс, которым пользуются китайские бренды среди российских потребителей. Китайские производители автомобилей все больше завоевывают доверие и опережают на российском рынке бывших лидеров, таких как Kia и Hyundai из Южной Кореи, Renault из Франции и Toyota из Японии.

Успех китайской автомобильной промышленности

Китайская автомобильная промышленность уже зарекомендовала себя как мировой лидер. Возникли мощные конгломераты, производящие миллионы автомобилей различных классов и сегментов. По качеству китайские автомобили сравнимы со своими японскими, южнокорейскими, американскими и европейскими аналогами. Они также предлагают надежное послепродажное обслуживание. Более того, на рынок выходят новые бренды с впечатляющими техническими характеристиками, дизайном и отделкой. Чтобы убедиться в этом воочию, достаточно посетить автосалоны в Китае, такие как 20-я Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности, которая состоится в середине апреля 2023 года.

До недавнего времени российские автолюбители с сомнением относились к китайским моделям автомобилей. Однако уход западных автомобильных гигантов с рынка в сочетании с неопределенностью и проблемами с поставками запчастей оставил потребителей с ограниченным выбором.

При неожиданном повороте событий западные автомобильные гиганты невольно усилили продвижение китайских конкурентов, поддержав гибридную санкционную войну против России. Рекламные кампании, организованные западными автопроизводителями, несомненно, окажут влияние на перераспределение доли автомобильного рынка в России и других регионах мира.

Недавние события явно застали недружественные страны врасплох, поскольку китайские автомобильные бренды продолжают завоевывать позиции на российском автомобильном рынке.