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Rivian присоединяется к другим автопроизводителям, принявшим разъем NACS от Tesla

2:40
Авто

Североамериканский стандарт зарядки (NACS), разработанный компанией Tesla, набирает обороты, и все больше автомобильных гигантов присоединяются к нему. Ford и GM были первыми последователями, а теперь Rivian, перспективный EV-стартап, присоединился к лиге, получив доступ к желанной сети Tesla Supercharger.

По соглашению с Tesla, Rivian получит расширенный доступ к сети Supercharger, что ознаменует начало переходного периода, который начнется предстоящей весной. Вскоре владельцы Rivian будут оснащены адаптерами, которые позволят им использовать любые зарядные устройства в сети, устраняя необходимость в специализированных зарядных устройствах, предназначенных исключительно для автомобилей CCS.

Кроме того, Rivian планирует к 2025 году установить разъем NACS в свои новые модели R1T и R1S, заменив им нынешний разъем CCS. Разъем NACS будет использоваться и в будущих моделях Rivian, включая долгожданную серию R2.

Выражая свой энтузиазм по поводу партнерства, генеральный директор Rivian Р. Дж. Скэринг заявил: "Мы очень рады сотрудничать с Tesla и видеть, как подобные союзы приближают нас к достижению углеродного нейтралитета. Принятие Североамериканского стандарта зарядки позволит нашим существующим и будущим клиентам использовать обширную сеть Supercharger компании Tesla, в то время как мы старательно расширяем нашу сеть Rivian Adventure Network. Мы с нетерпением ждем открытия новых методов ускорения внедрения EV".

В настоящее время Rivian управляет сетью эксклюзивных зарядных станций для своих клиентов по всей территории США. Пока неясно, останутся ли эти станции эксклюзивными или будут открыты для получения потенциальных государственных субсидий.

Интересно, что и Ford, и GM ранее объявили о принятии стандартов зарядки Tesla, следуя аналогичному графику: адаптеры и доступ в ближайший год, а разъемы NACS станут стандартным оборудованием к 2025 году. Похоже, что другие американские автопроизводители, скорее всего, последуют этому примеру. Hyundai выразил готовность принять этот стандарт в США, хотя и с желанием увеличить общую скорость зарядки своих высоковольтных автомобилей. Это стремление совпадает с интересами таких автопроизводителей, как Porsche, которые используют 800-вольтовые архитектуры.

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Will Rivian switch from CCS to NACS (Tesla) like Ford and GM?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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