Renault Austral прибывает в Россию, удивляя своей ценой

Renault Austral дебютировал на российском рынке, и его цена поразила всех. Официально Renault Austral ранее не был доступен для продажи в России.

Фото: www.carrobonito. com/2022/03/17/renault-austral-2023-lancamento-no-brasil-caracteristicas/

Презентация Renault Austral в России

Российский дилер в частном порядке импортировал кроссовер Renault Austral, который был доступен на европейском рынке с 2022 года, но официально не продавался в нашей стране. Согласно объявлению на Auto. ru, которое привлекло внимание "Русской Газеты", продавец просит за модель Austral 2023 года выпуска внушительные 5 899 000 рублей. Для сравнения, в Европе автомобиль стоит почти вдвое дешевле — от 30,5 тысячи евро или 2,7 миллиона рублей.

Достойный конкурент Volkswagen Tiguan

Austral конкурирует в том же сегменте, что и Volkswagen Tiguan, и заменил Kadjar в европейском модельном ряду Renault. В основе Austral лежит вариация модульной платформы CMF-CD3, которая знакома европейским покупателям по Nissan Qashqai третьего поколения.

Особенности и технические характеристики

В Москве для покупки доступен кроссовер с небольшим пробегом, на одометре которого всего 66 километров. Он оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем с 12-вольтовым стартер-генератором, обеспечивающим дополнительную электрическую подпитку. Гибридная силовая установка развивает мощность 160 лошадиных сил. Трансмиссия — бесступенчатая (CVT), а автомобиль имеет передний привод.

Модель Austral может похвастаться обширным набором функций и оборудования.

Интерьер включает 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов, 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, 9,3-дюймовый head-up дисплей, центральную подушку безопасности, срабатывающую между водителем и пассажиром, адаптивный круиз-контроль с функцией помощи при движении по полосе, систему автоматической парковки и камеру с обзором 360 градусов. Список оборудования включает в себя более тридцати дополнительных вспомогательных систем.

Опция полного привода

В дополнение к переднеприводному варианту, который появился в России, Austral также предлагает версию с полным приводом. Полноприводный кроссовер оснащается полностью управляемым шасси 4Control Advanced. На скорости до 50 километров в час задние колеса поворачиваются в противоположном направлении по отношению к передним для улучшения маневренности. На скорости свыше 50 километров в час задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние. Угол поворота задних колес может достигать пяти градусов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый кроссовер Renault Austral (2022) обзор и все подробности