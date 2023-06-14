Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эндокринолог рассказала, как не допустить перетекания преддиабета в диабет
В воздух подняты стратегические ракетоносцы Ту-95мс и Ту-22м3 — Украина ждёт ракеты
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели
Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге

Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа

3:12
Авто

АвтоВАЗ, российский автомобильный гигант, выразил обеспокоенность по поводу целесообразности отказа от латинских символов в пользу кириллицы в названиях моделей. Предложение переименовать популярные модели Lada, Granta и Vesta в кириллицу было встречено с сомнением Максимом Соколовым, генеральным директором АвтоВАЗа. Он подчеркнул, что ребрендинг многочисленных дилерских центров, которых насчитывается более трехсот, повлечет за собой затраты в миллиарды рублей. Столь значительное финансовое бремя побуждает компанию пересмотреть практичность и экономическую эффективность перехода с латиницы на кириллицу.

Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Обоснование кириллицы

Предложение о переходе на кириллицу в названиях моделей изначально было выдвинуто и поддержано Денисом Мантуровым, главой Министерства промышленности и торговли РФ. Мантуров считает этот шаг оправданным с точки зрения восприятия и предложил поднять этот вопрос на ближайшем заседании совета директоров АвтоВАЗа.

Использование кириллицы предназначено исключительно для моделей, продаваемых на внутреннем российском рынке, в то время как экспортные автомобили будут по-прежнему иметь латинские надписи на своих значках.

Однако "АвтоВАЗ" гордится не только тем, что является отечественным автопроизводителем, но и своим мощным экспортным потенциалом. По словам Соколова, иметь разные торговые марки для разных рынков финансово обременительно.

Он напомнил, что даже в советское время, когда, казалось бы, сближение с Западом было незначительным, а состояние конфронтации — повышенным, бренд Lada все равно был представлен латинскими буквами.

Например, модель "Самара" была написана латиницей. Поэтому необходимы значительные маркетинговые усилия, чтобы определить, насколько необходимо разделение бренда на латиницу и кириллицу.

Тем не менее, Соколов пообещал изучить возможность отказа от латиницы в названиях моделей и оценить целесообразность такого шага.

Последствия для АвтоВАЗа и российской автомобильной промышленности

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнет производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет кроссовер Lada X-Cross 5, построенный на платформе китайского FAW Bestune T77. Кроме того, производственные мощности этого завода в дальнейшем будут использоваться для сборки других автомобилей китайского производства под брендом Lada. Среди них будут кроссоверы и седаны сегментов C и D.

Решение АвтоВАЗа о переходе на кириллицу и то, как оно может повлиять на идентичность бренда и его присутствие на международном рынке, имеет большое значение для российской автомобильной промышленности в целом. Потенциальный ребрендинг и связанные с ним затраты требуют тщательного рассмотрения, принимая во внимание как финансовые последствия, так и восприятие бренда потребителями.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лады дешевеют и дорожают, Ниву модернизируют, Ижевск займётся запчастями | Новости с колёс №2403
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян

Хирург Марк Гадзиян рассказал об опасности утреннего кашля.

Врач Марк Гадзиян назвал гражданам РФ опасный для жизни утренний симптом
InfoBRICS: Россия уничтожила большую часть БМП Bradley из-за двух просчётов ВСУ
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
ВКС, "ядерка", мобилизация: чем и где Путин создаст "санитарную зону" в Незалежной
Могут депортировать: россиянин из Антальи рассказал об отношении турков к русским
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Кадышева поразила всех внешним видом после долгого отсутствия
На въезд в Россию выстроилась очередь из украинцев
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Что интересного в БМП Bradley для российского ВПК?
Последние материалы
Что происходит с российским заводом Hyundai: Подробности раскрыли власти Северной столицы
Совершенно пустой город: репортаж Дарьи Асламовой из Шебекино
Резервы армии РФ перешли в контратаку, отбросили ВСУ и выровняли линию фронта на Времевском выступе
Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа
Советник Дэвид Пайн: Зеленскому придётся пойти на капитуляцию, которую потребуют от него США
Lada увеличит производство за счет привлечения осужденных
Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь, опровергнув сообщения украинских СМИ о своей гибели
Специальный трековый автомобиль Lotus Evija X появился на шпионских фотографиях в Нюрбургринге
Land Rover Discovery Sport 2024 получит новый интерьер
Наступление ВСУ на фланге у Артёмовска: ожесточённый бой идёт много часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников