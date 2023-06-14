Переход на кириллицу: последствия для АвтоВАЗа

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АвтоВАЗ, российский автомобильный гигант, выразил обеспокоенность по поводу целесообразности отказа от латинских символов в пользу кириллицы в названиях моделей. Предложение переименовать популярные модели Lada, Granta и Vesta в кириллицу было встречено с сомнением Максимом Соколовым, генеральным директором АвтоВАЗа. Он подчеркнул, что ребрендинг многочисленных дилерских центров, которых насчитывается более трехсот, повлечет за собой затраты в миллиарды рублей. Столь значительное финансовое бремя побуждает компанию пересмотреть практичность и экономическую эффективность перехода с латиницы на кириллицу.

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Обоснование кириллицы

Предложение о переходе на кириллицу в названиях моделей изначально было выдвинуто и поддержано Денисом Мантуровым, главой Министерства промышленности и торговли РФ. Мантуров считает этот шаг оправданным с точки зрения восприятия и предложил поднять этот вопрос на ближайшем заседании совета директоров АвтоВАЗа.

Использование кириллицы предназначено исключительно для моделей, продаваемых на внутреннем российском рынке, в то время как экспортные автомобили будут по-прежнему иметь латинские надписи на своих значках.

Однако "АвтоВАЗ" гордится не только тем, что является отечественным автопроизводителем, но и своим мощным экспортным потенциалом. По словам Соколова, иметь разные торговые марки для разных рынков финансово обременительно.

Он напомнил, что даже в советское время, когда, казалось бы, сближение с Западом было незначительным, а состояние конфронтации — повышенным, бренд Lada все равно был представлен латинскими буквами.

Например, модель "Самара" была написана латиницей. Поэтому необходимы значительные маркетинговые усилия, чтобы определить, насколько необходимо разделение бренда на латиницу и кириллицу.

Тем не менее, Соколов пообещал изучить возможность отказа от латиницы в названиях моделей и оценить целесообразность такого шага.

Последствия для АвтоВАЗа и российской автомобильной промышленности

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнет производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет кроссовер Lada X-Cross 5, построенный на платформе китайского FAW Bestune T77. Кроме того, производственные мощности этого завода в дальнейшем будут использоваться для сборки других автомобилей китайского производства под брендом Lada. Среди них будут кроссоверы и седаны сегментов C и D.

Решение АвтоВАЗа о переходе на кириллицу и то, как оно может повлиять на идентичность бренда и его присутствие на международном рынке, имеет большое значение для российской автомобильной промышленности в целом. Потенциальный ребрендинг и связанные с ним затраты требуют тщательного рассмотрения, принимая во внимание как финансовые последствия, так и восприятие бренда потребителями.

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