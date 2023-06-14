Представлен концепт возрождения Mercedes-Benz C-111

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Компания Mercedes-Benz разместила в социальных сетях дразнящий взгляд на то, что, похоже, является воскрешением C-111. Эти экспериментальные автомобили, выпущенные в 1969–1970 годах, были созданы для демонстрации передовых технологий немецкого автопроизводителя. Теперь, предстоящая итерация собирается переосмыслить роскошь на беспрецедентном уровне.

Фото: www.carscoops. com/2023/06/mercedes-teases-a-modern-day-take-on-the-c111-concept/

Оригинальный C-111 имел гладкую, аэродинамическую форму клина, характерные двери-кулисы и двигатель, расположенный по центру. Первые модели оснащались четырехроторным двигателем Ванкеля, который, по слухам, позволял разгонять автомобиль до удивительной максимальной скорости в 300 км/ч (186 миль/ч). Однако после нескольких прототипов от роторного двигателя отказались, и последующие версии оснащались дизельными и бензиновыми двигателями с различными конфигурациями цилиндров. Несмотря на заметные появления на международных автосалонах, было выпущено всего 16 единиц, и C-111 так и не поступил в серийное производство.

Несколько признаков указывают на то, что представленный автомобиль является возрождением C-111. В частности, он имеет ярко выраженный охристый цвет, напоминающий оригинальную модель. Кроме того, цифровая задняя графика со сдвоенными круглыми задними фонарями отдает дань уважения прототипу. Как будто этих подсказок недостаточно, в видеоролике показана задняя панель, на которой с помощью светодиодов высвечивается надпись "One Eleven".

Изображение создано Горденом Вагенером, главным дизайнером Daimler. В сопроводительных титрах задаются такие вопросы, как "Готовы ли вы к обновленной иконе?" и "Готовы ли вы к ICONIC LUXURY?". Хотя термин "икона" может быть использован слишком часто, очевидно, что этот автомобиль проложит курс для предстоящей эры роскоши Mercedes-Benz в автомобильной промышленности.

Хотя маловероятно, что новый C-111 будет оснащен роторным двигателем, пятицилиндровым дизелем или даже V8 с двумя турбинами — эти характеристики встречались в различных версиях оригинального автомобиля — одно из изображений, размещенных Вагенером, дает подсказку. Цифровые пиксели образуют символы H243, которые соответствуют коду шасси EQA. Поэтому неудивительно, что в возрожденной модели можно ожидать электрический силовой агрегат.

Никакой дополнительной конкретики, включая дату презентации нового C-111, предоставлено не было. Однако не исключено, что он может стать неожиданным сюрпризом, расходящимся с ожиданиями, подобно автомобилю Pandora, вдохновленному фильмом "Аватар".

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Mercedes-Benz C111 - Единорог с Четырёхроторным Двигателем