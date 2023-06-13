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Forza Motorsport стартует 10 октября с 500 автомобилями

3:57
Авто

Долгожданная тизерная кампания Forza Motorsport растянулась на три года, увлекая поклонников проблесками развития игры. Еще в июле 2020 года Turn 10 Studios порадовала энтузиастов, поделившись первыми внутриигровыми кадрами. Ажиотаж усилился прошлым летом, когда видео намекнуло на дату выхода весной 2023 года. Наконец, во время демонстрации игр для Xbox на выставке E3 Turn 10 Studios объявила официальную дату запуска: 10 октября.

Forza Motorsport стартует 10 октября с 500 автомобилями
Фото: greatgamer. ru/screenshots/forza_motorsport_6.html

Анонс сопровождался двумя захватывающими дополнениями, продемонстрированными в другом видеоролике — Cadillac V-Series.R racer, в настоящее время участвующий в чемпионате спортивных автомобилей IMSA и чемпионате мира по гонкам на выносливость, с впечатляющим финишем на подиуме в Ле-Мане, и Chevrolet Corvette E-Ray.

Эти два культовых автомобиля дебютируют в Forza Motorsport среди замечательной коллекции из 500 автомобилей, доступных на момент запуска игры. Примечательно, что сотня из этих автомобилей никогда не фигурировала ни в одном предыдущем выпуске Forza Motorsport, хотя некоторые из них, возможно, появлялись в Forza Horizons. Многое произошло с момента выхода Forza Motorsport 7 в 2017 году, и ожидание этой новой части росло.

Одной из ключевых особенностей, подчеркнутых разработчиками, являются обширные возможности настройки, доступные игрокам. Они могут похвастаться "800 уникальными улучшениями", которые могут быть применены к автомобилям. В трейлере мы видим, как Corvette E-Ray претерпевает ряд модификаций, стремясь превзойти Chevy Camaro в захватывающей гонке.

Forza Motorsport обещает захватывающий опыт с потрясающими визуальными эффектами. Игра будет работать в разрешении 4K, улучшенном с помощью технологии трассировки лучей, обеспечивая захватывающую графику, при этом частота кадров будет составлять 60 кадров в секунду. Хотя точное количество макетов трасс не разглашается, в игре будет представлено 20 различных локаций, некоторые из которых будут предлагать несколько конфигураций трасс. Примечательно, что пять из этих локаций будут совершенно новыми для серии, включая знаменитую гоночную трассу Кьялами в Южной Африке.

Turn 10 Studios с гордостью объявила, что каждый аспект игры был значительно улучшен. Это включает в себя физическую систему, звуковые эффекты, графику и даже системы защиты от грязи и повреждений. Согласно Turn 10, они тщательно смоделировали толщину краски, сколы и направленность повреждений, а также обеспечили реалистичное скапливание грязи в местах с низким давлением, таких как ниши и альковы.

Игра также может похвастаться погодными эффектами в реальном времени и временем суток, причем на каждую трассу влияют различные температуры, уровни влажности и наросты резины. Примечательно, что облака в игре генерируются процедурно, что еще больше повышает реалистичность. В качестве похвального шага Turn 10 включил режим специальных возможностей, разработанный специально для слепых и слабовидящих игроков, позволяющий им наслаждаться игрой в полной мере.

Волнение достигло своего пика, так как страница предварительного заказа Forza Motorsport теперь открыта. Кроме того, игроки смогут загрузить игру на Xbox Game Pass в тот же день, когда она выйдет, что повысит доступность и удобство для фанатов, с нетерпением ожидающих этого долгожданного гоночного опыта.

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Forza Motorsport – Official Career Mode Gameplay Demo
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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