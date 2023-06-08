Эксперт по городскому транспорту Ян считает тестирование беспилотных такси в Москве опасным

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Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян оценил тестирование в московском районе Ясенево беспилотного, или роботакси, которым управляет искусственный интеллект. Кампания проводится под контролем Яндекс.

Фото: Fotodom. ru

Эксперт считает такое тестирование опасным. Ян напомнил, что по закону перемещение автомобиля без водителя в его салоне запрещено, однако Яндекс каким-то непонятным образом всё равно проводит свои испытания, обходя установленные правила.

Ян обратил внимание, что за те два года, которые идёт тестирование беспилотных такси, случались аварии, однако компания объясняла их "человеческим фактором" и якобы плохой реакцией их сотрудника, который следит за ходом испытания, находясь рядом, а также помехами со стороны других водителей.

Эксперта беспокоит то, что Яндекс отказывается раскрывать статистику аварий с участием беспилотных такси.

"Поездка на такой машине — опасность. Пассажир, по сути, садится в капсулу без возможности повлиять на ситуацию. Даже если человек на заднем сидении попросит по какой-то причине остановить машину, водитель-тестировщик не имеет права это делать, чтобы не нарушать работу алгоритма", — рассказал Ян в беседе с Телеканалом "360".

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