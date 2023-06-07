"Яндекс" привёл в действие роботакси в московском районе Ясенево

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Корпорация "Яндекс" пустила в обиход беспилотные такси, управляемые при помощи искусственного интеллекта: на данном этапе в московском районе Ясенево роботакси работает в тестовом режиме.

Фото: РБК

«Яндекс открыл в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект».

Представители компании отмечают, что у пользователей приложения Яндекс Go уже есть возможность заказать такси "нового класса": часы работы стабильно варьируются с семи утра до часа ночи.

Напомним, что идея создать беспилотное такси запатентована компанией "Яндекс" с 2018 года. Начиная с этого времени, корпорация провела более 60 тыс. пробных поездок, тестирование которых проходило на территории Москвы.

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