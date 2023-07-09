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Почему механическая коробка передач разорит водителя быстрее, чем «автомат»

Авто

Действительно, конструкция и сложность механических коробок передач менялись с течением времени, в основном из-за меняющихся требований и достижений в области автомобильных технологий. Если старые механические коробки передач часто славились своей прочностью и долговечностью, то в современных механических коробках передач появились дополнительные компоненты и функции для повышения производительности, комфорта и топливной экономичности. Однако эти усовершенствования также привели к увеличению затрат на обслуживание и ремонт.

Почему механическая коробка передач разорит водителя быстрее, чем «автомат»
Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

Одним из значительных изменений является внедрение двухмассовых маховиков. Эти маховики помогают гасить вибрации и крутильные колебания трансмиссии, улучшая плавность хода и снижая износ компонентов трансмиссии. Кроме того, выжимной подшипник стал более сложным узлом, в котором сочетаются гидравлический цилиндр привода сцепления и сам подшипник. Эти усовершенствования сделали комплекты сцепления более дорогими, зачастую они стоят в несколько раз дороже, чем раньше.

Подшипники и синхронизаторы — другие компоненты механических коробок передач, которые подвергаются естественному износу и со временем могут потребовать замены. Стоимость обслуживания и замены этих компонентов может способствовать увеличению общих расходов на обслуживание механической коробки передач.

Тенденция к созданию компактных и легких механических коробок передач привела к уменьшению емкости картера для масла. Это означает, что система смазки работает на пределе своих возможностей, что потенциально может повлиять на срок службы компонентов трансмиссии. Кроме того, переход на поперечную компоновку двигателя еще больше усложнил конструкцию, что привело к увеличению затрат на обслуживание и ремонт. Такие операции, как замена сцепления, теперь часто требуют снятия карданных валов и демонтажа подрамников, что делает процесс более трудоемким и дорогостоящим.

С другой стороны, автоматические трансмиссии также претерпели значительные изменения, и современные автоматические трансмиссии в целом более надежны и эффективны, чем их предшественники. Стоимость содержания и обслуживания автоматических коробок передач может быть ниже по сравнению с механическими коробками передач благодаря их конструкции и меньшему количеству компонентов, требующих замены.

Важно отметить, что стоимость обслуживания может варьироваться в зависимости от конкретной марки, модели автомобиля и наличия запчастей на вторичном рынке. Кроме того, цены, указанные в тексте, относятся к российскому рублю и могут отличаться в других регионах.

В целом, хотя механические коробки передач стали более сложными и дорогостоящими в обслуживании в некоторых случаях, они по-прежнему предлагают такие преимущества, как вовлеченность водителя и контроль. Выбор между механической и автоматической коробкой передач в конечном итоге зависит от личных предпочтений, условий вождения и бюджета.

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Чем МЕХАНИКА лучше АВТОМАТА - 3 достоинства, о которых мало говорят
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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