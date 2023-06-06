Toyota Prius — гибрид в гоночном костюме

3:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Пятое поколение скромной Toyota Prius получило значительно более агрессивный и яркий дизайн по сравнению со своими предшественниками. Воспользовавшись этим свежим внешним видом, дизайнеры применили к этому гибридному автомобилю технологию Gazoo Racing. Однако следует отметить, что в настоящее время эта модель является лишь концептом, а ее трансмиссия осталась без изменений.

Фото: www.motorauthority com/news/1139852_gazoo-racing-built-a-wild-toyota-prius-to-celebrate-le-mans

Эмблема Gazoo Racing (GR) предназначена для самых быстрых и мощных представителей модельного ряда Toyota, включая Supra, GR86, GR Corolla и GR Yaris, продаваемые за рубежом. Включение Prius в число моделей под брендом GR было бы немыслимо всего пять лет назад, что подчеркивает значительный прогресс, достигнутый этим гибридным пионером в области дизайна.

Большинство изменений можно наблюдать в экстерьере. Toyota установила капот из углеродного волокна для снижения веса, а также переделанные фары и полный боди-кит, включающий канарды на переднем бампере, боковые юбки, довольно большое заднее крыло (да, даже на Prius!) и задний диффузор. Подвеска была расширена, что позволило разместить 18-дюймовые колеса дальше наружу. Согласно отчетам, эти обновления улучшают аэродинамику и сцепление Prius с дорогой.

К сожалению, фотографии интерьера еще не опубликованы, и Toyota предоставила минимум информации о дизайне интерьера концепта. Технические характеристики также не были обнародованы, что говорит о сходстве с серийным Prius. Поэтому, если вы ожидали увидеть полноприводный Prius, оснащенный мощным 300-сильным трехцилиндровым двигателем от GR Corolla, похоже, что эти надежды могут оказаться напрасными.

Что касается обычной модели Prius, то она оснащена бензино-электрической гибридной трансмиссией (как вы, возможно, уже знаете), состоящей из 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора. Вместе эти источники энергии генерируют 194 лошадиные силы, что является значительным улучшением по сравнению с 121-сильным двигателем предыдущего поколения.

Тем не менее, он не достигает соотношения мощности и веса, которое обычно ассоциируется с "горячими люками". При выборе полноприводного варианта добавляется второй двигатель, что дает 196 лошадиных сил, а подключаемый гибрид Prius Prime может похвастаться 220-сильной трансмиссией благодаря более мощному электромотору.

Toyota утверждает, что этот концепт, официально известный как Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, был разработан в честь 100-летия гонки "24 часа Ле-Мана". Хотя официальных заявлений относительно планов производства этой модели не было, ее будущее остается неопределенным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Toyota GR PRIUS Concept – 'Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition'