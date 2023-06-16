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Как правильно буксовать на "автомате"

2:32
Авто

Автоматическая коробка передач — это чудо инженерной мысли, демонстрирующее ее сложную и надежную природу. Когда водитель включает "Drive", в действие вступает ряд взаимосвязанных механизмов, управляемых электроникой. Масляный насос старательно увеличивает давление смазки, в то время как сцепления грациозно объединяют усилия. Планетарные шестерни элегантно включаются, передавая вращение от коленчатого вала к колесам.

Как правильно буксовать на "автомате"
Фото: www.sz154. com/avtomaticheskaja-korobka-peredach-chto-jeto-takoe

На этот замысловатый танец компонентов ложится груз ответственности, и любой неверный шаг может привести к повышенной нагрузке на трансмиссию. Особенно при возникновении таких проблем, как застревание, трансмиссия испытывает повышенную нагрузку.

Постоянное переключение между режимами D и R сопряжено с ощутимым риском, поскольку каждое действие остается в силе. На трансмиссию ложится более высокая нагрузка, что ускоряет износ ее сцепления.

Поэтому столкнувшись с проблемой застревания в песке или грязи, очень важно не поддаваться желанию крутить колеса. Такое поведение только усугубляет ситуацию, поскольку автомобиль упрямо зарывается все глубже, увеличивая нагрузку на трансмиссию. Вместо этого начните с отключения противобуксовочной системы или ESP. Затем терпеливо дождитесь небольшого движения вперед, прежде чем отпустить педаль газа, позволяя автомобилю откатиться назад. Как только этот ритм установится, можно ловко раскачивать своего "железного коня" в режиме Drive, не прикасаясь к селектору коробки передач.

Однако если автомобиль остается неподвижным и не откатывается назад, необходимо применить другую стратегию. Для начала включите заднюю передачу, грациозно проехав задним ходом полметра. Затем переключите селектор обратно в положение "Drive", нацеливаясь на дерзкий выход из ловушки. Если первая попытка окажется тщетной, необходимо проявить настойчивость. Попробуйте еще раз с непоколебимой решимостью.

Крайне важно избегать поспешных и резких переключений между режимами трансмиссии, так как они излишне напрягают хрупкую систему трансмиссии. Стоит отметить, что этот метод, хотя и не столь эффективен, как испытанный метод раскачивания, является наиболее безопасным в силу особенностей конструкции автоматических трансмиссий.

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😏 ПОСЛЕ БУКСА НА АКПП ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ. КАК ПРАВИЛЬНО БУКСОВАТЬ НА АКПП В СНЕГУ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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