Что такое выбег автомобиля и почему его должен знать каждый водитель

Под выбегом, говоря научным языком, понимается движение автомобиля по инерции (качение) после выключения двигателя, используя кинетическую энергию его движущихся частей. Однако если говорить проще, то выбег служит простым и экономичным способом диагностики различных компонентов и систем автомобиля.
Для измерения выбега автомобиль разгоняется до 50 км/ч на ровном участке дороги. Затем водитель переводит рычаг переключения передач в положение "нейтраль" или устанавливает селектор автоматической коробки передач в положение "N" и выключает двигатель. Наблюдается расстояние, пройденное автомобилем до полной остановки. Для получения более точных результатов полезно проделать ту же процедуру в обратном направлении.
Минимальное расстояние выбега для легкового автомобиля обычно составляет 450 метров, что покрывается "отечественными марками". С другой стороны, автомобили иностранного производства могут проехать до 700 метров. Если расстояние выбега ниже этих значений, это вызывает беспокойство и указывает на возможные неисправности.
Недокачанные шины — одна из возможных причин уменьшения дистанции выбега. Они увеличивают сопротивление качению, что приводит к повышенному расходу топлива и быстрому износу шин. Другие более серьезные причины включают неправильную регулировку развала-схождения, изношенные подшипники в ступицах колес или проблемы с подвеской. Кроме того, тормозные диски могут вызывать преждевременный захват тормозных колодок, что приводит к ускоренному износу обоих компонентов.
Важно учитывать, что выбег зависит от загрузки автомобиля. Поэтому измерения следует проводить, когда в салоне находится только один водитель, а в багажнике нет груза. Типы кузовов автомобилей также имеют различия. Например, большой кроссовер с полным приводом будет иметь меньшую дистанцию выбега по сравнению с компактным автомобилем из-за больших потерь в трансмиссии внедорожников.
Вот почему рекомендуется измерять дистанцию выбега, когда автомобиль новый, и периодически сравнивать результаты измерений. Такая практика позволяет заблаговременно выявить потенциальные проблемы с ходовой частью. Экономически выгоднее предотвращать проблемы на ранних стадиях, чем сталкиваться с дорогостоящим ремонтом, когда проблема становится более заметной.
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