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Что такое выбег автомобиля и почему его должен знать каждый водитель

2:36
Авто

Под выбегом, говоря научным языком, понимается движение автомобиля по инерции (качение) после выключения двигателя, используя кинетическую энергию его движущихся частей. Однако если говорить проще, то выбег служит простым и экономичным способом диагностики различных компонентов и систем автомобиля.

Что такое выбег автомобиля и почему его должен знать каждый водитель
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для измерения выбега автомобиль разгоняется до 50 км/ч на ровном участке дороги. Затем водитель переводит рычаг переключения передач в положение "нейтраль" или устанавливает селектор автоматической коробки передач в положение "N" и выключает двигатель. Наблюдается расстояние, пройденное автомобилем до полной остановки. Для получения более точных результатов полезно проделать ту же процедуру в обратном направлении.

Минимальное расстояние выбега для легкового автомобиля обычно составляет 450 метров, что покрывается "отечественными марками". С другой стороны, автомобили иностранного производства могут проехать до 700 метров. Если расстояние выбега ниже этих значений, это вызывает беспокойство и указывает на возможные неисправности.

Недокачанные шины — одна из возможных причин уменьшения дистанции выбега. Они увеличивают сопротивление качению, что приводит к повышенному расходу топлива и быстрому износу шин. Другие более серьезные причины включают неправильную регулировку развала-схождения, изношенные подшипники в ступицах колес или проблемы с подвеской. Кроме того, тормозные диски могут вызывать преждевременный захват тормозных колодок, что приводит к ускоренному износу обоих компонентов.

Важно учитывать, что выбег зависит от загрузки автомобиля. Поэтому измерения следует проводить, когда в салоне находится только один водитель, а в багажнике нет груза. Типы кузовов автомобилей также имеют различия. Например, большой кроссовер с полным приводом будет иметь меньшую дистанцию выбега по сравнению с компактным автомобилем из-за больших потерь в трансмиссии внедорожников.

Вот почему рекомендуется измерять дистанцию выбега, когда автомобиль новый, и периодически сравнивать результаты измерений. Такая практика позволяет заблаговременно выявить потенциальные проблемы с ходовой частью. Экономически выгоднее предотвращать проблемы на ранних стадиях, чем сталкиваться с дорогостоящим ремонтом, когда проблема становится более заметной.

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Что должен контролировать начинающий водитель под капотом?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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