Более 50% россиян не хотят переходить на электромобили — опасения по поводу безопасности и инфраструктуры

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"ВсеИнструменты.ру", показало, что большинство российских граждан не хотят переходить на электромобили и гибридные транспортные средства. Исследование, в котором приняли участие более 1,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше из различных регионов страны, выявило несколько причин их нерешительности в переходе на "зеленый" транспорт.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Недостаточная инфраструктура препятствует внедрению электромобилей

Около 60% россиян выразили свое нежелание переходить на электромобили и гибриды, назвав в качестве существенного препятствия отсутствие необходимой инфраструктуры. Респонденты утверждают, что существующая инфраструктура не поддерживает поездки на дальние расстояния, что делает неудобным использование электромобилей. Кроме того, среди участников опроса преобладали опасения по поводу общей безопасности "зеленого" транспорта.

Финансовые стимулы могут способствовать внедрению электромобилей

Удивительно, но 16% респондентов заявили о своей готовности рассмотреть возможность использования электромобилей при определенных условиях. Среди этих людей треть выразила желание получить прямые финансовые стимулы при покупке экологически чистых автомобилей. Кроме того, четверть респондентов заявили, что рассмотрели бы возможность покупки электромобиля, если бы он был доступен по льготной цене или освобожден от уплаты транспортного налога. Кроме того, 15% россиян отметили, что были бы склонны приобрести электромобиль, если бы им предложили выгодные страховые пакеты.

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