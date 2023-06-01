Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
2024 Range Rover Sport SV получит больше лошадей и технологии для их укрощения
Сивков допустил прямое столкновение НАТО и России в случае поражения Украины
Бывший российский завод Volkswagen будет производить китайские седаны
Игнат заявил, что ВСУ не атакуют пункты дислокации "Искандеров" ВС РФ из-за обязательств перед Западом
Захарова: атакой БПЛА на Москву Киев пытался запугать россиян и впечатлить своих кураторов
Песков проинформировал о докладах Путину по обстрелам Шебекино Белгородской области
Названа польза зелёных яблок
The Spectator: за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться
Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ вплотную подошли к Купянску

Более 50% россиян не хотят переходить на электромобили — опасения по поводу безопасности и инфраструктуры

1:41
Авто

"ВсеИнструменты.ру", показало, что большинство российских граждан не хотят переходить на электромобили и гибридные транспортные средства. Исследование, в котором приняли участие более 1,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше из различных регионов страны, выявило несколько причин их нерешительности в переходе на "зеленый" транспорт.

Более 50% россиян не хотят переходить на электромобили — опасения по поводу безопасности и инфраструктуры
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Недостаточная инфраструктура препятствует внедрению электромобилей

Около 60% россиян выразили свое нежелание переходить на электромобили и гибриды, назвав в качестве существенного препятствия отсутствие необходимой инфраструктуры. Респонденты утверждают, что существующая инфраструктура не поддерживает поездки на дальние расстояния, что делает неудобным использование электромобилей. Кроме того, среди участников опроса преобладали опасения по поводу общей безопасности "зеленого" транспорта.

Финансовые стимулы могут способствовать внедрению электромобилей

Удивительно, но 16% респондентов заявили о своей готовности рассмотреть возможность использования электромобилей при определенных условиях. Среди этих людей треть выразила желание получить прямые финансовые стимулы при покупке экологически чистых автомобилей. Кроме того, четверть респондентов заявили, что рассмотрели бы возможность покупки электромобиля, если бы он был доступен по льготной цене или освобожден от уплаты транспортного налога. Кроме того, 15% россиян отметили, что были бы склонны приобрести электромобиль, если бы им предложили выгодные страховые пакеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Электромобили в России: что можно купить сейчас и какие модели появятся в 2022 году?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Баллистические ракеты ВКС РФ ударили по Киеву, гремят взрывы
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
Последние материалы
Более 50% россиян не хотят переходить на электромобили — опасения по поводу безопасности и инфраструктуры
Захарова: атакой БПЛА на Москву Киев пытался запугать россиян и впечатлить своих кураторов
Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину
Песков проинформировал о докладах Путину по обстрелам Шебекино Белгородской области
Названа польза зелёных яблок
The Spectator: за переоценку контрнаступления Киеву придётся расплачиваться
Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ вплотную подошли к Купянску
Политолог Колчин: ЗРК "Тор" защитит Крымский мост от британских ракет Storm Shadow
Дочь больного афазией актёра Брюса Уиллиса рассказала, как отреагировала на диагноз отца
ВС РФ наносят удары по Харькову и области, над городом чёрные столбы дыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников