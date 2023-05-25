Официально: новая Lada Vesta NG

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Lada Vesta NG, последнее поколение популярной модели, было официально анонсировано АвтоВАЗом. Благодаря привлекательной цене и впечатляющим характеристикам, новая Lada Vesta NG способна произвести фурор на автомобильном рынке. В этой статье мы подробно рассмотрим ценовые характеристики, ключевые особенности, варианты двигателей и будущие разработки этого долгожданного автомобиля.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

АвтоВАЗ объявил, что стартовая цена новой Lada Vesta NG составит 1 239 900 российских рублей. Эта официальная информация подчеркивает стремление марки обеспечить конкурентоспособное предложение на рынке. Базовый вариант, известный как Comfort, оснащен полностью светодиодной системой освещения, двумя подушками безопасности, ABS, регулируемой рулевой колонкой и кондиционером.

АвтоВАЗ подчеркивает, что список стандартного оборудования превосходит список оборудования даже конкурентов более высокого сегмента, предлагая исключительное соотношение цены и качества. Примечательные особенности включают дисковые тормоза на всех колесах, кнопку запуска двигателя, ABS, EBD, BAS, ЭРА-ГЛОНАСС, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, многофункциональный руль с управлением бортовым компьютером и электрозеркала с подогревом.

Новая Lada Vesta NG предлагает покупателям выбор между двумя двигателями. Оба двигателя имеют объем 1,6 литра и мощность 90 и 106 лошадиных сил соответственно. 90-сильный двигатель имеет восьмиклапанную конфигурацию, в то время как более мощный 106-сильный вариант может похвастаться шестнадцатиклапанной системой. В настоящее время автомобиль предлагается с пятиступенчатой механической коробкой передач, обеспечивающей отзывчивое и увлекательное вождение.

С момента начала производства Vesta NG в марте этого года АвтоВАЗ накопил запас более 6 500 автомобилей. В ближайшее время эти автомобили будут распределены по тремстам дилерским центрам по всей России, что ознаменует официальный старт продаж. Эффективные производственные возможности АвтоВАЗа обеспечивают бесперебойные поставки нового Vesta NG для удовлетворения покупательского спроса.

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