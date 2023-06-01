Почему не стоит покупать автомобили из ОАЭ

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Дефицит новых автомобилей в России сохранялся в течение нескольких лет, что привело к появлению параллельного импорта как у официальных, так и у неавторизованных дилеров задолго до вмешательства правительства. В конце прошлого года новые автомобили из ОАЭ заявили о себе в шоу-румах, а к началу 2023 года они были выставлены на всеобщее обозрение без всяких колебаний. Дилеры, чьи средства к существованию зависят от продаж, не могли позволить себе упустить такую возможность и поэтому прибегали к продаже любых новых автомобилей по завышенным ценам.

Фото: pixabay.com

Автомобили из жарких регионов Востока всегда пользовались значительным спросом у российских потребителей. Их роскошные характеристики, интерьеры, отделанные деревянными панелями, и обязательные кожаные сиденья привлекали многочисленных автолюбителей. Но главной причиной такого широкого предпочтения, несмотря на кажущуюся банальность, безусловно, является цена. Новые или на вторичном рынке, "арабские" автомобили всегда были более доступными по сравнению с официально импортированными автомобилями или автомобилями из более холодных стран, таких как Европа, Япония или США.

Хотя арабские автомобили обладают своими достоинствами, они не лишены и недостатков. Такова природа мира — равновесие преимуществ и недостатков. Чудес, в конце концов, не бывает. За изначально низкой ценой скрывается не только значительный износ при перепродаже, но и заметные недостатки в эксплуатации. "Арабские" автомобили, к сожалению, при производстве не проходят антикоррозийную обработку, в результате чего ржавеют уже через пару суровых российских зим.

Найти автомобиль с дизельным двигателем становится невероятно сложной задачей в стране, где из-за недорогого топлива предпочтение отдается мощным и жаждущим топлива бензиновым двигателям. Тем не менее, эти бензиновые двигатели, несмотря на свой возраст и слабые экологические стандарты, способны выдерживать большие пробеги и более тяжелые нагрузки.

Отсутствие "теплых опций" также является слабым местом этих автомобилей. Во многих автомобилях местного производства отсутствуют системы отопления. Если защитить свой "тыл" зимой можно с помощью недорогого отечественного подогревателя сидений, то со слабым отопителем, неспособным прогреть салон в холодную погоду, приходится прибегать к сложным и дорогостоящим работам по замене. Мечтать о "горячих" форсунках стеклоомывателя или размороженном лобовом стекле становится бесполезно. Более того, полагаться на генератор и аккумулятор, подходящие для нашего холодного климата, становится ненадежным.

Однако самая главная проблема заключается в смазочных материалах и жидкостях. Изначально предназначенные для жаркого климата, они превращаются в твердую массу и перестают функционировать даже при легком морозе. Это относится к различным компонентам, начиная от коробки передач и двигателя и заканчивая подшипниками и дверными петлями. Более того, дверь может вообще не открываться или, что еще хуже, не закрываться из-за полного замерзания смазки.

Задумываясь о покупке "арабского" автомобиля, необходимо тщательно оценить и взвесить все плюсы и минусы, связанные с таким транспортным средством, учитывая собственные возможности и находя способы смягчить его уникальные "особенности". Всесторонне изучив все вышеперечисленные аспекты, становится необходимым подвести итоги и сравнить их с реальной стоимостью автомобиля, уже адаптированного к российским условиям. В конечном счете, цифры, скорее всего, совпадут.

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