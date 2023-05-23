Вождение с забытой "форсункой" в топливном баке: россиянам грозит лишение прав

В ходе недавнего судебного разбирательства было установлено, что российские водители могут быть лишены прав за выезд с автозаправочной станции с топливной форсункой, все еще вставленной в бак. Этот инцидент произошел, когда жительница Ярославской области, заправляя свой Jaguar XF на местной АЗС, забыла снять шланг с горловины бака, в результате чего он отсоединился от станции, когда она отъезжала. Прибывшие на место происшествия инспекторы, вызванные сотрудниками АЗС, разъяснили, что повреждение шланга топливораздаточной колонки расценивается как дорожно-транспортное происшествие. Следовательно, водитель, покинувший место аварии, подлежит лишению прав.

Фото: https://miro.medium.com/

Важность проверки транспортного средства:

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны проверять техническое состояние своих автомобилей перед тем, как отправиться в любую поездку, включая выезд с автозаправочной станции. Аргумент "не заметил, что произошло" не повлияет на решение суда. Однако можно избежать вызова инспекторов ГИБДД, если сотрудники АЗС согласятся разобраться в инциденте своими силами и не будут настаивать на привлечении властей для решения вопроса. В этом случае сотрудники АЗС должны зафиксировать на бумаге свое решение об отсутствии претензий к водителю.

Последствия вождения с забытой "форсункой":

Если же водитель отъезжает от АЗС с забытой в баке топливной форсункой, это будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Согласно законодательству, водитель, покинувший место ДТП, подлежит лишению прав.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Подборка уезжающих со шлангом с заправки 1 часть.