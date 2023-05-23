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Вождение с забытой "форсункой" в топливном баке: россиянам грозит лишение прав

Авто

В ходе недавнего судебного разбирательства было установлено, что российские водители могут быть лишены прав за выезд с автозаправочной станции с топливной форсункой, все еще вставленной в бак. Этот инцидент произошел, когда жительница Ярославской области, заправляя свой Jaguar XF на местной АЗС, забыла снять шланг с горловины бака, в результате чего он отсоединился от станции, когда она отъезжала. Прибывшие на место происшествия инспекторы, вызванные сотрудниками АЗС, разъяснили, что повреждение шланга топливораздаточной колонки расценивается как дорожно-транспортное происшествие. Следовательно, водитель, покинувший место аварии, подлежит лишению прав.

Вождение с забытой "форсункой" в топливном баке: россиянам грозит лишение прав
Фото: https://miro.medium.com/

Важность проверки транспортного средства:

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны проверять техническое состояние своих автомобилей перед тем, как отправиться в любую поездку, включая выезд с автозаправочной станции. Аргумент "не заметил, что произошло" не повлияет на решение суда. Однако можно избежать вызова инспекторов ГИБДД, если сотрудники АЗС согласятся разобраться в инциденте своими силами и не будут настаивать на привлечении властей для решения вопроса. В этом случае сотрудники АЗС должны зафиксировать на бумаге свое решение об отсутствии претензий к водителю.

Последствия вождения с забытой "форсункой":

Если же водитель отъезжает от АЗС с забытой в баке топливной форсункой, это будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Согласно законодательству, водитель, покинувший место ДТП, подлежит лишению прав.

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Подборка уезжающих со шлангом с заправки 1 часть.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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