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Что делать, если руки потеют на руле

2:16
Авто

Не прекращаются споры о назначении перчаток, в частности, об их эффективности в том, что они помогают гонщикам крепко держать руль во время соревнований. Несомненно, они служат своей цели. Однако важно отметить, что хотя перчатки могут предотвратить скольжение, они не всегда обеспечивают достаточную защиту от пота.

Что делать, если руки потеют на руле
Фото: pixabay. com

При выборе перчаток необходимо ориентироваться исключительно на перфорированную кожу со специализированной мембраной, позволяющей ладоням "дышать". Эта особенность значительно снижает вероятность потных рук. Избегайте синтетической кожи и других искусственных материалов, так как они мало помогают в этом вопросе.

В качестве альтернативы можно использовать резиновый или кожаный чехол для рулевого колеса. Для достижения оптимального результата чехол должен иметь текстурированную поверхность с небольшими бороздками. Такое решение не только устранит эффект скольжения, но и обеспечит надежный захват руля ладонями и пальцами, не вызывая чрезмерного потоотделения.

Если же вы предпочитаете не использовать никаких дополнительных аксессуаров ни на руле, ни на руках, существует прекрасная альтернатива в виде специализированных антиперспирантов. Одним из ярких примеров является известная цинковая мазь.

Эту мазь следует наносить на кожу, предварительно смочив ее умеренно горячей водой. После впитывания мазь должна сохранять руки сухими в течение нескольких часов. Важно признать, что ее эффективность может быть разной у разных людей.

Учитывая уникальную природу организма каждого человека, в народном фольклоре можно найти и другие средства. Например, легендарная паста Теймурова рассматривается как потенциальное решение проблемы. В крайнем случае, есть вариант использования нашатырного спирта.

Удивительно, но при смешивании с водой в пропорции 1:1 это вещество обладает волшебной способностью "замораживать" поры, вызванные чрезмерным потоотделением. Кроме того, оно эффективно устраняет любые неприятные запахи с рук и не только.

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Правильное положение рук на руле
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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