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Geely удваивает свою долю в Aston Martin

3:25
Авто

В четверг акции Aston Martin значительно выросли почти на 25% после объявления о значительных инвестициях китайской компании Geely в размере 234 миллионов фунтов стерлингов. Эти инвестиции удвоили долю Geely в автопроизводителе класса люкс, сделав ее третьим по величине акционером.

Geely удваивает свою долю в Aston Martin
Фото: i-tc. ru/autonews/pervye-oficialnye-geely-monjaro-priehali-v-rossiju/amp/

По условиям соглашения, Geely приобретет около 42 миллионов обыкновенных акций у компании Yew Tree председателя Лоуренса Стролла, которая в настоящее время владеет крупнейшим пакетом акций Aston Martin.

Акции будут приобретены по цене 335 пенсов за штуку. Кроме того, Geely подпишется еще на 28 миллионов акций по той же цене, что принесет британской компании около 95 миллионов фунтов стерлингов наличными.

Торгуясь по цене 267,8 пенсов в 1056 GMT, акции Aston Martin значительно выросли по сравнению с ценой закрытия 231,2 пенсов в среду, достигнув отметки 288,0 пенсов.

Для компании Aston Martin, известной тем, что именно ее предпочитает вымышленный секретный агент Джеймс Бонд, эти инвестиции создают основу для обеспечения долгосрочного будущего и сокращения чистой задолженности, которая на конец марта составляла 868,1 млн. фунтов стерлингов.

Ранее в этом месяце столетняя компания, которая за свою историю семь раз сталкивалась с банкротством, заявила, что 2023 год станет для нее "пиковым годом" для капитальных расходов.

Лоуренс Стролл выразил свою признательность Geely, заявив: "Они обеспечивают нам глубокое понимание жизненно важного стратегического рынка роста, который представляет собой Китай, а также возможность доступа к их технологиям и компонентам".

Geely, владелец различных брендов, включая британского производителя спортивных автомобилей Lotus, Zeekr, Volvo и совместное предприятие Polestar с Volvo, приобрела 7,6% акций спонсора команды Формулы-1 в сентябре прошлого года.

Это решение было принято после того, как в июле Aston Martin отказался от предложенных средств в размере до 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,64 миллиарда долларов) от итальянской инвестиционной группы Investindustrial и Geely.

Председатель совета директоров Geely Эрик Ли отметил: "Наше решение увеличить долю в Aston Martin отражает нашу уверенность в перспективах роста компании, ее технологиях и команде менеджеров".

После этой инвестиции Geely будет владеть 17% акций Aston Martin и будет иметь право на одно место в совете директоров, что ставит ее на второе место после Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), акционера компании номер два.

Aston Martin ожидает улучшения прибыльности в этом году с началом поставок спортивных автомобилей нового поколения в третьем квартале.

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LBLV Акции Aston Martin поднялись на 22% 02.03.2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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