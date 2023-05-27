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Бензин с присадками: как влияет на двигатель

3:24
Авто

Для того чтобы правильно разобраться в этом вопросе, необходимо сначала понять тонкости топливных систем, используемых в двигателях. В ушедшие эпохи такие старинные автомобили, как Volkswagen Passat B4 или Audi 100, оснащались моновпрыском. Тем не менее сегодня такие решения потеряли свою актуальность, уйдя в анналы автомобильной истории.

Бензин с присадками: как влияет на двигатель
Фото: Fotodom.ru

Давайте переключим наше внимание на преобладающие конструкции распределенного и непосредственного впрыска, поскольку они представляют собой наиболее часто встречающиеся варианты. Распределенный впрыск, например, можно увидеть на BMW E90 318i.

В этом сценарии акт впрыска топлива происходит не в самих цилиндрах, а скорее во впускном коллекторе. С другой стороны, непосредственный впрыск предполагает подачу топлива прямо в цилиндры, с повышенным давлением и тщательным дозированием. Это способствует снижению расхода топлива и улучшению экологических характеристик автомобиля. Однако оба решения имеют свои недостатки, которые постепенно проявляются с течением времени.

При распределенном впрыске топливные форсунки имеют большие отверстия и работают при более низких уровнях давления. Следовательно, накопление отложений происходит постепенно, что приводит к возникновению проблем. В частности, двигатель может начать испытывать перебои в работе на холостом ходу, что приводит к заметному отсутствию равномерности.

Теперь, когда мы переходим к непосредственному впрыску, мы сталкиваемся с совершенно другим сценарием. Отверстия топливных форсунок очень малы. Из-за повышенного давления отложения образуются сравнительно медленнее. Тем не менее, остается возможность того, что частицы грязи заблокируют одно или несколько этих маленьких отверстий. Неблагоприятный результат этого явления проявляется в виде неправильной работы двигателя и нежелательных вибраций.

В более широком смысле наличие загрязнений требует их удаления, и именно здесь на первый план выходит эффективность "фирменного" бензина, благодаря включению в него моющих присадок. Постепенно эти присадки выполняют задачу по очистке топливной системы от коварных углеродистых отложений и накопленных остатков.

Однако необходимо постоянно заправляться таким бензином, поскольку желаемый эффект не может быть достигнут от одного раза. Интересно, что даже двигатели, относящиеся к категории "с естественным всасыванием" и обладающие высокой степенью сжатия, такие как Skyactiv от Mazda, остаются очень чувствительными к качеству используемого топлива.

Наконец, не следует выбирать более низкое октановое число, даже если производитель одобряет его. Мы рекомендуем отказаться от использования 92-го октана вместо 95-го, так как это может привести к такому страшному явлению, как стук в двигателе, и, как следствие, к тяжелым последствиям. Следовательно, все автомобили должны заправляться исключительно "фирменным" бензином, что позволит избежать необходимости дорогостоящего ремонта топливной системы, особенно учитывая его происхождение от уважаемых европейских производителей.

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Пять мифов о БЕНЗИНЕ с присадками
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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