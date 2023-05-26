Химчистка салона: почему это опасно для кондиционера

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Периодически все владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью подвергнуть салон автомобиля тщательной химической очистке. Этот процесс подразумевает использование мощного пылесоса, часто сопровождаемого парогенератором. Несмотря на то что в результате такой чистки салон становится чистым, в него попадает значительное количество влаги.

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Таким образом, тщательная процедура сушки необходима для предотвращения таких потенциальных проблем, как коррозия кузова или сбои в работе электрооборудования, вызванные нежелательным просачиванием влаги. Для этого в большинстве автомоек используется тепловая пушка, направляющая поток теплого воздуха на различные участки салона, требующие сушки.

Однако не все автомойки соблюдают целостность и сохранность. К сожалению, соблазн наживы заставляет работников одновременно обрабатывать несколько автомобилей, несмотря на то, что у них есть только одна тепловая пушка для последующей сушки. Кроме того, они должны своевременно возвращать свежевымытые автомобили их владельцам, чтобы не раздражать их длительным ожиданием.

Что же происходит, когда автомойки сталкиваются с подобными трудностями? Предположим, необходимо провести химическую очистку трех автомобилей одновременно, но в наличии имеется только одна тепловая пушка. В этом случае интерьеры всех трех автомобилей подвергаются тщательной влажной уборке. Затем начинается интригующая процедура.

В одном из автомобилей устанавливается тепловая пушка, в то время как у остальных автомобилей запускаются двигатели, активируя бортовые климатические системы на максимальных режимах обдува и обогрева.

Эти системы продолжают непрерывно подавать теплый воздух в течение нескольких часов, пока салон не будет высушен. Как правило, владельцы автомобилей не обращают внимания на этот метод. Мало кто из них замечает, как незаметно "исчезает" пара литров топлива, израсходованных в процессе сушки салона. Тем не менее иногда случаются неприятные инциденты.

Некоторые вентиляторы климатической системы в автомобилях могут оказаться неспособными выдержать несколько часов непрерывной работы на максимальных оборотах в условиях высокой температуры, особенно в старых автомобилях. В результате автовладельцы возвращают свои автомобили после чистки салона и обнаруживают, что система кондиционирования воздуха не способна обеспечить освежающий ветерок при включении.

К сожалению, самый неприятный аспект такой ситуации заключается в том, что трудно возложить ответственность за причиненный ущерб на работников автомойки. Работники будут категорически отрицать свою причастность, снимая с себя ответственность за неисправность системы кондиционирования. Они утверждают:

"Это ваша машина и вы должны устранять ее неисправности. Не возлагайте на нас ответственность за ваши проблемы".

В результате владелец автомобиля остается с чистым транспортным средством, но с головной болью, связанной с дорогостоящим ремонтом климатической системы.

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