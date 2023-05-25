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Не из-за алкоголя: почему потеют стёкла в машине

3:40
Авто

Существует широко распространенное заблуждение относительно запотевания стекол автомобиля изнутри, которое связывают с употреблением водителями алкогольных напитков. Именно по такому критерию сотрудники ГИБДД ловят нарушителей здорового образа жизни.

Не из-за алкоголя: почему потеют стёкла в машине
Фото: www.youtube. com/watch?v=SRN-nvuM5Yc

Однако это представление не совсем верно. Действительно, стекла у водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, могут запотевать в большей степени, но только потому, что алкогольное опьянение повышает температуру тела и ускоряет дыхание, что приводит к увеличению влажности в салоне автомобиля. Тем не менее такое запотевание не является окончательным признаком пристрастия к алкогольным напиткам.

Поэтому оно никак не связано с трезвым или веселым образом жизни. Более того, как только запускается двигатель, холодный воздух направляется на окна, вызывая неизбежную конденсацию влаги на более холодном стекле. Даже попытки вытереть ее оказываются тщетными, поскольку морозные узоры быстро появляются вновь в издевательской манере.

Стекла могут запотевать и в нагретом автомобиле, что может быть связано с различными факторами. Одним из примеров является засорение фильтра системы вентиляции, которое значительно снижает интенсивность воздушного потока, уменьшая поступление тепла к стеклам. Следовательно, окна не могут эффективно нагреваться и становятся идеальной средой для скопления конденсата.

Другой возможной причиной проблемы является неисправность блока климат-контроля, который часто неправильно регулирует температуру воздушного потока. Эта проблема довольно распространена и даже наблюдалась несколько раз в одном и том же Land Rover.

Не говоря уже о трудностях, с которыми сталкиваются в этом отношении китайские автопроизводители. Kia также столкнулась с проблемами, правда, не с лобовым стеклом, а конкретно с боковым стеклом водителя. Откуда еще берется влага? К сожалению, зимой внутри автомобиля всегда присутствует избыток воды.

Как уже говорилось ранее, люди выдыхают значительное количество влаги, а поскольку мы дышим непосредственно на лобовое стекло, проблема становится неизбежной. Кроме того, зимой вода постоянно скапливается на полу автомобиля. Когда поток горячего воздуха направляется на область ног, она начинает активно испаряться и оседает на холодных поверхностях, в том числе и на стекле.

Конечно, нельзя упускать из виду состояние кондиционера. Если он не справляется с устранением влаги из воздуха в салоне, стоит задуматься о диагностике и ремонте. Таким образом, запотевшие окна также могут быть вызваны техническими неполадками.

Однако есть и другой фактор, который следует учитывать. Со временем на внутренней стороне автомобильных стекол образуется почти незаметная пленка грязи. Эта пленка легко притягивает влагу, создавая красивый, но неприятный эффект морозных узоров.

Впоследствии возникает необходимость в обработке поверхности водоотталкивающим средством. Хотя такая обработка может длиться недолго, она дает временное облегчение от замерзания или запотевания стекол. Тем не менее, в особо холодных погодных условиях и при движении на значительных скоростях стекла все равно могут запотевать из-за быстрого охлаждения, вызванного набегающим потоком воздуха. В таких случаях рекомендуется просто снизить скорость.

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Почему потеют стёкла в автомобиле? Способы устранения.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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