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Надо ли при замене заливать масло в фильтр

4:13
Авто

Изучая онлайн-обсуждения и информационные платформы, можно обнаружить огромное количество увлекательных предложений, которые захватывают разум до того момента, когда вы пытаетесь применить их на практике.

Надо ли при замене заливать масло в фильтр
Фото: https://i.siteapi.org/

Именно в этот момент начинаешь понимать, что автор упускает жизненно важные детали и упускает из виду существенные элементы. Более того, многие из этих так называемых "особых случаев" оказываются совершенно бесполезными. Хотя следует признать, что их распространенность не так уж и велика. Это сродни беспрестанной болтовне вокруг масляных фильтров, продолжающейся уже длительное время!

Сторонники этого подхода упорно утверждают, что в первые моменты после замены масла двигатель может испытывать состояние "сухости", что представляет серьезную угрозу для поршнево-цилиндрового узла. Они утверждают, что масляному насосу не хватает времени, чтобы добраться до места назначения, что приводит к скрежету поршней о цилиндры. Такое предположение, несомненно, вызывает тревогу, поскольку задиры — это прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому многие водители предпочитают проявлять осторожность и придерживаться этого совета.

Однако необходимо понимать, что главным и наиболее авторитетным источником информации о техническом обслуживании автомобиля является не интернет-форум или общественное мнение, а официальная документация, предоставляемая производителем, которую дилерские центры обязаны соблюдать. Соблюдают они ее или нет — это отдельный вопрос. Однако в нашем случае ответ содержится именно в этих документах. И он однозначен: ни в одном из руководств, независимо от марки автомобиля, нет упоминания о заливке моторного масла в фильтр.

Второй аргумент против такой практики — позиция экспертов-механиков. Здесь также нет противоречий: опытные техники таких уважаемых компаний, как Toyota, Mitsubishi, Honda и Mercedes-Benz, дружно усмехаются. Разница в количестве заливаемого масла между совершенно новым и бывшим в употреблении двигателем составляет примерно 700 граммов.

Этот объем остается в двигателе во время плановой замены масла. Достаточно ли этого для предотвращения задиров? Несомненно. Как быстро свежая смазка попадает в цилиндры из картера? Почти мгновенно: это можно заметить, запустив двигатель со снятой клапанной крышкой.

Откуда же взялось это понятие — заливать масло в фильтр? Возможно, оно связано с необходимостью смазывать резиновое уплотнение фильтра, которое действительно прилегает более плотно и снижает вероятность утечки при предварительной обработке.

Возможно, пользователь стал свидетелем того, как несколько капель случайно попали внутрь, и неправильно истолковал ситуацию. Другая возможность уходит корнями в историю. Многочисленные старые грузовики отечественного производства требовали смазки фильтра. Однако это был не масляный, а воздушный фильтр.

Для его увлажнения применялся специальный состав, который повышал его грязеулавливающую способность и позволял поступать в двигатель только чистому воздуху. Тот же принцип применяется к спортивным автомобилям, оснащенным фильтрами нулевого сопротивления, и ко многим мотоциклам.

Во время замены масла новая смесь должна заливаться в маслозаливную горловину с легким волшебством, обеспечивая точное измерение без превышения рекомендуемого уровня. Крайне важно выбрать качественный фильтр, который будет эффективно выполнять возложенную на него задачу и выдерживать значительное давление в системе.

Необходимо использовать соответствующую смазку, рекомендованную производителем для конкретного двигателя, и осторожно затянуть сливную пробку, чтобы не повредить масляный поддон, а также обратить внимание на медную шайбу, если это необходимо. На этом процесс завершен.

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Даже не думайте заливать масло в фильтр!! Практический тест!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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