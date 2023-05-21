Какой датчик спасёт от капитального ремонта двигателя

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Поставка подержанных автомобилей премиум-класса из Европы переживает заметное оживление на рынке. Наблюдается приток тщательно ухоженных автомобилей Mercedes и BMW с небольшим пробегом и первоклассными характеристиками. Это мечта для автолюбителей, которые расхватывают эти седаны как горячие пирожки. Однако вскоре они сталкиваются с проблемой, мешающей их автомобильному счастью.

Фото: https://sportishka.com/

В процессе диагностики механики часто обнаруживают такие проблемы, как засорение клапана EGR или ошибки в датчиках температуры, расположенных перед катализатором. Эти неисправности также могут быть следствием непродуманного чип-тюнинга или модификаций, которые доводят автомобиль до предела. Это тот случай, когда "пусть едет быстро, а с последствиями разберемся потом".

Интересно, что как бюджетные, так и дорогие автомобили оснащены датчиками температуры выхлопных газов (EGTS), которые можно отключить. На этот шаг часто идут как механики, так и водители-энтузиасты. Почему? Потому что датчик, как правило, включает аварийный режим, который отключает подачу топлива при резком нажатии на педаль газа, тем самым предотвращая повреждение двигателя, вызванное неосторожным вождением.

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