Рост числа несчастных случаев в России: эксперты называют несколько факторов

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Согласно последним данным, количество ДТП в России резко возросло: в апреле оно увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика показывает, что в прошлом месяце по всей стране произошло около 9 000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых около 11 300 человек получили ранения, что на 8,5% больше, чем в апреле 2022 года.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ивановской области

Кроме того, в этих авариях погибли 895 человек, причем Московская область возглавила антирейтинг с 64 смертельными случаями.

Московская область, за которой следуют Краснодарский край и Москва, заняла первое место по количеству погибших. В Ростовской и Свердловской областях также произошло 30 и 29 смертей в ДТП соответственно.

По общему количеству ДТП в апреле лидируют Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Московская область.

Эксперты связывают рост аварийности с несколькими факторами, среди которых ухудшение психического и психологического здоровья водителей, интенсивное движение и перегруженные дороги. В этом году количество ДТП в России постоянно растет.

В конце апреля эксперты связали всплеск аварийности с санкциями. Министерство внутренних дел (МВД) заявило, что рост аварийности вызван отсутствием в продаже новых автомобилей.

Текущая тенденция подчеркивает важность мер по обеспечению безопасности дорожного движения в России. Водителям необходимо взять на себя ответственность за свои действия и обеспечить безопасное вождение.

Кроме того, правительству следует рассмотреть возможность инвестирования в дорожную инфраструктуру, чтобы предотвратить заторы на дорогах и снизить количество аварий на российских дорогах.

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