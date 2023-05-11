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Полноприводный Volkswagen ID.7 GTX представлен перед дебютом в Мюнхене

2:23
Авто

Volkswagen расширяет модельный ряд ID.7 высокопроизводительной полноприводной моделью со значком GTX. Электрический седан, выпуск которого запланирован на конец 2023 года, станет самым высококлассным электромобилем Volkswagen с акцентом на производительность в трансмиссии и настройке шасси.

Полноприводный Volkswagen ID.7 GTX представлен перед дебютом в Мюнхене
Фото: motor. com

По словам Volkswagen, GTX будет отличаться от стандартного ID.7 спортивными элементами дизайна, хотя предварительные изображения, представленные компанией, не являются особенно откровенными. На фотографиях изображена модель красного цвета с черной крышей — сочетание цветов, характерное для других представителей семейства ID под брендом GTX.

Передний бампер был изменен, а черные эмблемы "GTX" украшают передние двери. Дизайн колес также может отличаться от стандартного ID.7, но по фотографиям это не ясно. Volkswagen не опубликовал никаких изображений интерьера, но компания отмечает, что на сиденьях, приборной панели и дверных панелях будет использована красная контрастная строчка.

Подробности о трансмиссии GTX не раскрываются, но известно, что это двухмоторная система полного привода. В отличие от него, заднеприводный ID.7 оснащен одним задним электромотором, который генерирует 282 лошадиные силы и 402 фунт-фут крутящего момента.

ID.7 GTX будет официально представлен на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 года, а европейские продажи начнутся вскоре после этого. Хотя модель не будет продаваться в Соединенных Штатах, компания подтвердила, что система полного привода будет доступна в США.

"Мы не получим отделку GTX внутри и снаружи, но мы получим силовой агрегат", — сказал представитель Volkswagen в интервью Autoblog.

Volkswagen планирует расширить модельный ряд ID.7 за счет универсала, вдохновленного концептом 2019 ID. Space Vizzion. Хотя седан ID.7 будет продаваться и производиться в США, в настоящее время нет планов по выводу универсала на американский рынок.

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EXCLUSIVE: VW ID.7 GTX preview 👀
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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