Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица Анна Седокова рассказала, как борется с крапивницей
В США вспомнили о предупреждении Путина после удара по ЗРК Patriot на Украине
Продюсер Сергей Лавров высказался о "запрещённом списке" артистов в России
Алла Пугачёва и Наина Ельцина передали в суд характеристики на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*
Почему автомобильные манометры врут
Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов

"Валет" в сигнализации: что это и зачем он нужен

1:30
Авто

Герой нашего рассказа — кнопка "Valet". Эта спасительная функция специально разработана для таких чрезвычайных ситуаций. Она предназначена для отключения сигнализации, когда в пульте дистанционного управления полностью разряжена или села батарейка.

"Валет" в сигнализации: что это и зачем он нужен
Фото: thenewswheel. com/2015-corvette-valet-mode-nanny-cam-cars/

Чтобы отключить сигнализацию, достаточно перевести функцию "Valet" в выключенный режим, для чего обычно используется черный провод с круглым концом, где и находится скрытая кнопка.

Однако найти расположение этой кнопки может оказаться довольно сложной задачей. Большинство автовладельцев после покупки нового автомобиля интересуются расположением таких функций, включая скрытые иммобилайзеры.

В худшем случае, возможно, придется обратиться за помощью к Интернету или позвонить в центр, где устанавливаются охранные системы, аналогичные той, что находится в вашем автомобиле.

Ситуация усложняется, если функция "Valet" защищена паролем, и ни владелец автомобиля, ни установщик не могут вспомнить комбинацию цифр и алгоритм их ввода. Иногда даже профессионалы не могут восстановить пароль.

В этом случае лучшим, хотя и неприятным и дорогостоящим решением является демонтаж встроенной автосигнализации — процедура, требующая обращения в специализированный технический центр, особенно в нетипичных дорожных и погодных условиях, где подобные процедуры практически невозможны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кнопка сигнализации ВАЛЕТ (Valet). Где расположена, зачем нужна и как работает
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Почему автомобильные манометры врут
Врач Народовская объяснила, почему длительное отсутствие зуба опасно для организма
Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру
Центр Разумкова: украинцы просят "ядерного огня и щита"
Отоларинголог Зайцев предупредил о развитии онкологии из-за смога от горящих лесов
"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года
Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу
Врач-гинеколог Андреева назвала обязательные анализы для женщин после 40 лет
Алексей Рыжков: "Небоскрёбы меняются, но остаются актуальными"
Эрдоган рассказал, как встретился в отеле с 25-ю куртизанками. Слушатели плакали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников