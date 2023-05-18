"Валет" в сигнализации: что это и зачем он нужен

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Герой нашего рассказа — кнопка "Valet". Эта спасительная функция специально разработана для таких чрезвычайных ситуаций. Она предназначена для отключения сигнализации, когда в пульте дистанционного управления полностью разряжена или села батарейка.

Фото: thenewswheel. com/2015-corvette-valet-mode-nanny-cam-cars/

Чтобы отключить сигнализацию, достаточно перевести функцию "Valet" в выключенный режим, для чего обычно используется черный провод с круглым концом, где и находится скрытая кнопка.

Однако найти расположение этой кнопки может оказаться довольно сложной задачей. Большинство автовладельцев после покупки нового автомобиля интересуются расположением таких функций, включая скрытые иммобилайзеры.

В худшем случае, возможно, придется обратиться за помощью к Интернету или позвонить в центр, где устанавливаются охранные системы, аналогичные той, что находится в вашем автомобиле.

Ситуация усложняется, если функция "Valet" защищена паролем, и ни владелец автомобиля, ни установщик не могут вспомнить комбинацию цифр и алгоритм их ввода. Иногда даже профессионалы не могут восстановить пароль.

В этом случае лучшим, хотя и неприятным и дорогостоящим решением является демонтаж встроенной автосигнализации — процедура, требующая обращения в специализированный технический центр, особенно в нетипичных дорожных и погодных условиях, где подобные процедуры практически невозможны.

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Кнопка сигнализации ВАЛЕТ (Valet). Где расположена, зачем нужна и как работает