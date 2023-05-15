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Сотрудники АЗС решат любые конфликты водителей во время заправки

1:39
Авто

Вождение на дороге может быть сложным испытанием для многих людей, особенно когда приходится сталкиваться с ситуациями, похожими на дорожную ярость.

Сотрудники АЗС решат любые конфликты водителей во время заправки
Фото: Fotodom.ru

Интересно, что блокирование проезда между АЗС может привести к штрафу в 2000 рублей по статье 12.19 Кодекса об административных правонарушениях. Однако если водитель ждет хот-дог от оператора АЗС, то ответственность не наступает.

Удивительно, но не существует законодательного регулирования относительно конкретного временного порога для заправки автомобиля топливом. На некоторых АЗС существует внутренняя политика, устанавливающая ограничение в 3-5 минут, но только в том случае, если на кассе или у насоса нет очереди.

Кроме того, инструкции по использованию оборудования и парковке в специально отведенных местах часто игнорируются, несмотря на то, что они вывешены в общественных местах.

Что же делать водителям в ожидании своей очереди? Операторы и сотрудники АЗС несут ответственность за обеспечение бесперебойного обслуживания топливом и предотвращение пробок или негативного настроения. Если возникают какие-либо проблемы, клиенты должны немедленно обратиться к сотрудникам АЗС.

В их обязанности входит не только оповещение клиентов через громкоговорители, но и поиск потерявшихся владельцев автомобилей на территории АЗС. К сожалению, другого способа справиться с невоспитанными автовладельцами, которым наплевать на окружающих, не существует.

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Распаковка самой большой АЗС в России.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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