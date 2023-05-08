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Руководитель производства Bentley возглавит модернизацию программного обеспечения VW

2:13
Авто

Согласно двум неназванным источникам, ожидается, что Volkswagen внесет значительные изменения в свое подразделение по разработке программного обеспечения Cariad. В проблемном подразделении, которое страдает от срыва сроков и перерасхода средств, произойдут перестановки.

Руководитель производства Bentley возглавит модернизацию программного обеспечения VW
Фото: https://www. youtube .com/watch?v=h_k5FDK5hbg

Компания готовится выпустить официальное заявление позднее в понедельник, в котором будут раскрыты детали перестановок.

Источники утверждают, что все члены исполнительного совета подразделения, кроме одного, будут уволены, останется только Райнер Цугехоер, глава отдела кадров. Помимо назначения новым руководителем Cariad, Питер Бош, который в настоящее время является начальником производства в Bentley, также возьмет на себя финансовое управление подразделением.

Стремясь упорядочить разработки и сохранить контроль над тем, что, по его мнению, в будущем станет ключевой областью инноваций для автомобилей, бывший руководитель Volkswagen Герберт Дисс создал Cariad для консолидации усилий Volkswagen в области программного обеспечения.

Однако это подразделение столкнулось с задержками и перерасходом средств, что способствовало отстранению Диесса от должности.

Новое руководство под руководством Оливера Блюма не планирует полностью менять направление деятельности, а скорее сосредоточится на партнерских отношениях, которые помогут реализовать планы компании в области программного обеспечения.

Источники предсказывают, что новая программная платформа, направленная на обеспечение автономного вождения "уровня 4", которую первоначально планировалось внедрить в автопарке с 2026 года, будет перенесена на конец десятилетия, а один из инсайдеров прогнозирует начало работ в 2028 году.

По мере усиления гонки за разработку функций с использованием программного обеспечения автопроизводители стремятся создать конкурентоспособные функции автономного вождения и автомобильных развлечений, которые предлагают ценные данные о поведении клиентов и работе автомобиля.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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