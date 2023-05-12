Зачем скупают старые тормозные суппорты

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

В нынешних экономических условиях потребители ощущают на себе рост цен и дефицит товаров. Эта тенденция очевидна в автомобильном секторе, где покупка новых автомобилей становится все менее доступной для большинства людей.

Фото: headlamp61. ru/old

Высокая стоимость компонентов и запасных частей означает, что обслуживание и ремонт старых автомобилей может быть сложным и дорогостоящим занятием, сродни трудам Геракла.

Несмотря на эти трудности, всегда есть альтернативы. Когда цены растут, соответственно растет и спрос на экономичные способы устранения неисправностей.

Люди все чаще предпочитают ремонтировать и восстанавливать старые автозапчасти вместо их замены — от тормозных дисков до генераторов. Даже ржавые, сломанные крылья и двери можно отремонтировать с помощью заплаток, превратив старое в новое.

Интересно, что сейчас существует высокий спрос на старые тормозные суппорты, которые раньше считались относительно незначительными. Ржавые старые суппорты теперь стоят тысячи рублей, в то время как восстановленные начинаются от трех тысяч, а скидки на подержанные (описанные как "B-grade") начинаются от 5000 рублей.

Такой внезапный интерес к тормозным суппортам объясняется тенденцией возвращения людей в город на автомобилях, которые были отправлены в деревню 5-10 лет назад. Эти автомобили имеют относительно небольшой пробег, срок службы еще не истек, неповрежденный кузов и не слишком высокую цену.

Однако важно помнить, что подержанный автомобиль требует технического обслуживания и ремонта, чтобы оставаться пригодным к эксплуатации. Учитывая интенсивность движения и наличие дорожной соли в городе, обслуживание тормозов является обязательным.

Многие автосервисы в России ограничиваются заменой тормозных колодок, но со временем механизмы покрываются копотью и ржавчиной, перегреваются и деформируются. Запасные части бывает трудно найти, тем более что большинство из них уже не выпускается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Тормозной суппорт устройство, принцип работы и ремонт. Что делать, если заклинило суппорт?