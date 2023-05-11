Женский тампон в автомобиле: для чего он нужен

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Во время кризиса изобретательность людей не знает границ. Возьмем, к примеру, российского водителя, который может собрать из подручных материалов карбюратор и даже восьмиступенчатую коробку передач. При достаточном опыте они могут даже создать овердрайв и сплиттер. Однако, что отличает таких водителей, это их умение работать с "подручными материалами".

Фото: www.pulzo. com/vivir-bien/nueva-york-elimina-impuesto-a-tampones-por-considerarlo-sexista-PP55619

Кажется, что искусство дендрофекального строительства укоренилось в каждом из нас, но даже для приготовления каши требуется топор. Хотя дома приятно иметь красивую коробку с дорогими инструментами и сложными экстракторами, в дороге вам нужны универсальные предметы, способные выполнить работу.

Ключ на 10 мм, шлицевая отвертка, плоскогубцы и клейкая лента — все это необходимо. На самом деле, даже женский тампон может стать спасением.

Во-первых, тампон — это надежный, простой и эффективный медицинский инструмент. Он стерилен и может использоваться для остановки носового кровотечения, промывания порезов хлоргексидином и наложения компресса на больной зуб.

Во-вторых, тампон из хлопка может быстро и эффективно разжечь огонь. Если в машине всегда можно найти искру, то найти стартер для розжига, способный зажечь мокрые ветки в трудную минуту, — редкость. Простой огонь может спасти бесчисленное количество жизней, согревая, высушивая и восстанавливая способность ясно мыслить.

В-третьих, тампоны обладают важной особенностью — фильтрацией. Профильтровав воду через тампон, вы можете смело заливать ее в стеклоомыватель или систему охлаждения. В жидкости не будет крупных частиц песка, ила или другого дорожного мусора, а мелкие частицы не повлияют на работу двигателя. Попав в сложную ситуацию, нужно выходить из нее, а не строить из себя беспомощную жертву.

Однако самая важная и жизненно необходимая "способность" обычного и недорогого тампона — быть надежным хранителем тайника, отпугивая мужчин. Так уж повелось, что пучок ваты с ниточкой наводит ужас на любого представителя сильного пола, вызывая кучу глупых шуток и столь же неуверенных смешков.

Опытные водители это хорошо знают, поэтому хранят свою аварийную заначку не в документах или карманах, а именно в упаковке тампонов. Пара свернутых "пятерок" помещается внутрь без видимых изменений, и ни один пассажир, приглашенный или нет, не прикоснется к "этому". Стесняются ли они или испытывают отвращение — не столь важно, важно то, что к этому не притронутся.

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ТАМПОНЫ в БЕНЗОБАК - Что БУДЕТ?