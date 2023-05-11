Важность защиты своего здоровья невозможно переоценить, особенно когда речь идет о таких расходных материалах, как воздушный фильтр салона. Несмотря на его важнейшую роль в фильтрации вредных частиц, люди часто забывают о нем или пытаются на нем сэкономить.
Салонные фильтры намного технологичнее и сложнее в производстве, чем воздушные или масляные фильтры, а степень фильтрации в 40 раз меньше, чем у масляного фильтра. Как следствие, они имеют более высокую цену.
Однако эта более высокая цена — небольшая плата за сохранение здоровья. Пренебрежение заменой салонного воздушного фильтра в течение длительного периода времени может привести к сильному засорению фильтра, снижению эффективности системы вентиляции и запотеванию стекол, что, в свою очередь, повышает вероятность аварий на дороге.
Более того, дешевые или грязные фильтры могут нанести вред здоровью человека, особенно тем, кто страдает от аллергии, обостряющейся в весенний сезон.
Пыльца легко проходит через дешевые фильтры, что приводит к аллергии, а грязь и пыль на поверхности фильтра могут стать питательной средой для бактерий, что приводит к простуде и другим заболеваниям.
Кроме того, дешевый фильтр может пропускать в салон вредные вещества, такие как
Эти вещества могут быть чрезвычайно опасны для здоровья человека, и салонный фильтр должен их поглощать. Поэтому крайне важно не экономить на этом расходном материале, даже во времена дефицита и роста цен.
Установка угольного или гипоаллергенного фильтра может существенно повлиять на защиту здоровья. Помните, что здоровье бесценно, а стоимость лечения болезни может быть гораздо выше, чем стоимость салонного фильтра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.