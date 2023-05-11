Насколько воздушный фильтр важен для здоровья водителя?

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Важность защиты своего здоровья невозможно переоценить, особенно когда речь идет о таких расходных материалах, как воздушный фильтр салона. Несмотря на его важнейшую роль в фильтрации вредных частиц, люди часто забывают о нем или пытаются на нем сэкономить.

Фото: архив

Салонные фильтры намного технологичнее и сложнее в производстве, чем воздушные или масляные фильтры, а степень фильтрации в 40 раз меньше, чем у масляного фильтра. Как следствие, они имеют более высокую цену.

Однако эта более высокая цена — небольшая плата за сохранение здоровья. Пренебрежение заменой салонного воздушного фильтра в течение длительного периода времени может привести к сильному засорению фильтра, снижению эффективности системы вентиляции и запотеванию стекол, что, в свою очередь, повышает вероятность аварий на дороге.

Более того, дешевые или грязные фильтры могут нанести вред здоровью человека, особенно тем, кто страдает от аллергии, обостряющейся в весенний сезон.

Пыльца легко проходит через дешевые фильтры, что приводит к аллергии, а грязь и пыль на поверхности фильтра могут стать питательной средой для бактерий, что приводит к простуде и другим заболеваниям.

Кроме того, дешевый фильтр может пропускать в салон вредные вещества, такие как

оксиды азота,

угарный газ

и диоксид серы.

Эти вещества могут быть чрезвычайно опасны для здоровья человека, и салонный фильтр должен их поглощать. Поэтому крайне важно не экономить на этом расходном материале, даже во времена дефицита и роста цен.

Установка угольного или гипоаллергенного фильтра может существенно повлиять на защиту здоровья. Помните, что здоровье бесценно, а стоимость лечения болезни может быть гораздо выше, чем стоимость салонного фильтра.

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Грязный воздушный фильтр. НА ЧТО ВЛИЯЕТ (симптомы, последствия, расход, динамика)