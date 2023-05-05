Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подоляка: в ближайшее время произойдёт два грандиозных сражения
Chery Tiggo 7 Pro Max: самая доступная версия теперь доступна в России
Без вреда для фигуры: сколько пельменей можно съесть за раз
Нутрициолог Писарева объяснила, влияет ли сочетание мяса и картофеля в блюдах на похудение
Geo News: на саммите ШОС Лавров получил важное обещание от главы МИД Пакистана
Рекордные продажи Lada Granta в апреле: лучший результат за последние 12 лет
Военные самолёты в небе над городом напугали жителей Новосибирска
VW Golf R 333 увеличивает мощность... и сияет желтым цветом
Глава ВГА Ганчев: армия Украины накапливает военных и технику в Харьковской области

Bentley и Skoda наживаются на коронации

2:03
Авто

Маловероятно, что в эти выходные король Карл, восходящий на английский престол, будет ездить на автомобиле Skoda чешского производства. Несмотря на то, что Skoda представила автомобиль Coronation Edition в специальном "Королевском зеленом" цвете "в честь коронации".

Bentley и Skoda наживаются на коронации
Фото: www.carscoops. com/2023/05/bentley-crafts-limited-edition-cabin-cushions-celebrating-king-charles-iiis-coronation-for-press-fleet/

Если король Чарльз и королева Камилла решат отправиться на церемонию вступления в должность в Вестминстерское аббатство на автомобиле Bentley, они могут расположиться на изготовленных на заказ подушках ручной работы, произведенных на "фабрике грез" Bentley в честь этого события. Подушки, которые описываются как сказочные, потребовалось три дня, чтобы вышить специальную "Эмблему коронации".

Эта эмблема состоит из двух цветов нитей и была использована в трех различных цветовых вариантах для контраста индивидуально отобранных шкур для различных цветов подушек, которые соответствуют интерьерам автомобилей Bentley, в которых они будут использоваться. Цвета подушек включают Cricketball и Cumbrian Green, с отделкой Beluga, Porpoise, Newmarket Tan и Imperial Blue соответственно. Однако маловероятно, что они будут путешествовать на Bentley, так как ожидается, что королевская чета воспользуется 260-летней золотой государственной каретой.

В связи с предстоящим однодневным событием было выпущено множество безделушек, таких как шоколадные фигурки короля Карла, короны для собак и короли из лего. Публика проявила бурную симпатию, что привело к коммерческим возможностям продавать им предметы, связанные с королевской властью.

На случай, если понадобится современный транспорт, для особых гостей будет предоставлен парк автомобилей Bentleys.

Что касается Шкоды, то для простолюдинов будет доступен королевский зеленый цвет. Он может быть применен к некоторым моделям Superb, Kodiaq и Octavia в Великобритании, а также будет доступен для королевской четы.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый дорогой Бентли 2021: царь-седан с W12 быстрее суперкара! Bentley Flying Spur 🔥 #ДорогоБогато 🔥
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
РИАН обновило список артистов, изменивших свою позицию к РФ после начала СВО на Украине
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Последние материалы
Без вреда для фигуры: сколько пельменей можно съесть за раз
Нутрициолог Писарева объяснила, влияет ли сочетание мяса и картофеля в блюдах на похудение
Geo News: на саммите ШОС Лавров получил важное обещание от главы МИД Пакистана
Рекордные продажи Lada Granta в апреле: лучший результат за последние 12 лет
Военные самолёты в небе над городом напугали жителей Новосибирска
VW Golf R 333 увеличивает мощность... и сияет желтым цветом
Глава ВГА Ганчев: армия Украины накапливает военных и технику в Харьковской области
Совет ЕС выделит €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Киева
Bentley и Skoda наживаются на коронации
Депутат Госдумы о драке чиновников России и Украины в Турции: Надо было отправить Валуева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников