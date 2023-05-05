Bentley и Skoda наживаются на коронации

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Маловероятно, что в эти выходные король Карл, восходящий на английский престол, будет ездить на автомобиле Skoda чешского производства. Несмотря на то, что Skoda представила автомобиль Coronation Edition в специальном "Королевском зеленом" цвете "в честь коронации".

Фото: www.carscoops. com/2023/05/bentley-crafts-limited-edition-cabin-cushions-celebrating-king-charles-iiis-coronation-for-press-fleet/

Если король Чарльз и королева Камилла решат отправиться на церемонию вступления в должность в Вестминстерское аббатство на автомобиле Bentley, они могут расположиться на изготовленных на заказ подушках ручной работы, произведенных на "фабрике грез" Bentley в честь этого события. Подушки, которые описываются как сказочные, потребовалось три дня, чтобы вышить специальную "Эмблему коронации".

Эта эмблема состоит из двух цветов нитей и была использована в трех различных цветовых вариантах для контраста индивидуально отобранных шкур для различных цветов подушек, которые соответствуют интерьерам автомобилей Bentley, в которых они будут использоваться. Цвета подушек включают Cricketball и Cumbrian Green, с отделкой Beluga, Porpoise, Newmarket Tan и Imperial Blue соответственно. Однако маловероятно, что они будут путешествовать на Bentley, так как ожидается, что королевская чета воспользуется 260-летней золотой государственной каретой.

В связи с предстоящим однодневным событием было выпущено множество безделушек, таких как шоколадные фигурки короля Карла, короны для собак и короли из лего. Публика проявила бурную симпатию, что привело к коммерческим возможностям продавать им предметы, связанные с королевской властью.

На случай, если понадобится современный транспорт, для особых гостей будет предоставлен парк автомобилей Bentleys.

Что касается Шкоды, то для простолюдинов будет доступен королевский зеленый цвет. Он может быть применен к некоторым моделям Superb, Kodiaq и Octavia в Великобритании, а также будет доступен для королевской четы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самый дорогой Бентли 2021: царь-седан с W12 быстрее суперкара! Bentley Flying Spur 🔥 #ДорогоБогато 🔥