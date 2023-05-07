Полировка автомобиля: что делать не нужно

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Детализация автомобиля — это тщательный процесс, требующий внимания и аккуратности. Даже профессионалы могут допускать распространённые ошибки. Например, некачественная мойка кузова автомобиля, в результате которой на поверхности остаются мельчайшие частицы песка, пыли, смолы и других загрязнений.

Фото: digital-discount. ru/tips/drel-dla-polirovki-avto-podhodit-ili-lucse-slifmasinka.html

Эти частицы действуют как абразивы в процессе полировки и вызывают царапины на краске. Чтобы избежать этого, очень важно тщательно вымыть кузов автомобиля в закрытом боксе и высушить его в том же месте, чтобы предотвратить оседание пыли.

В процессе полировки многие водители забывают закрыть малярным скотчем пластиковые и хромированные детали. Если оставить их открытыми, на пластике могут появиться царапины и полировочная паста. Удаление пасты с молдинга впоследствии — трудоёмкая задача. Слишком сильное давление при использовании полировальной машины или протирание царапин тряпкой может привести к удалению верхнего слоя краски, что со временем приведёт к выцветанию и потере эстетической привлекательности автомобиля.

Наконец, иногда люди сразу используют абразивную пасту, которая повреждает поверхность, делая неровности покрытия очевидными после процесса полировки. К сожалению, единственное решение — перекрасить всю деталь.

Чтобы избежать этих распространённых ошибок, очень важно правильно подготовить автомобиль перед началом процесса полировки.

Потратьте время на тщательную очистку и сушку кузова в закрытом помещении, а пластиковые и хромированные детали заклейте малярной лентой. Этим вы сохраните эстетическую привлекательность автомобиля и продлите срок его службы. Помните, что правильная детализация автомобиля требует терпения и внимания к деталям.

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Зеркальная полировка авто, инструкция.