2023 Ford Mustang Mach-E получит снижение цены до $4,000, увеличенный ассортимент некоторых моделей

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Недавно компания Ford объявила о некоторых интересных обновлениях модели Mustang Mach-E 2023 года, в первую очередь для версий со стандартным диапазоном. Новые аккумуляторы, используемые в этих автомобилях, обеспечивают несколько увеличенный запас хода и возможности зарядки, а полноприводные модели стали мощнее, чем раньше.

Фото: https://mavink.com/explore/Ford-Mustang-SUV-EV

Кроме того, хорошей новостью для потенциальных покупателей является снижение базовых цен на все комплектации Mach-E.

Стандартные модели Mach-E теперь могут похвастаться немного лучшим запасом хода: заднеприводная версия теперь способна проехать 250 миль, что больше по сравнению с прежними 247 милями. Запас хода полноприводной модели также увеличился до 226 миль с 224 миль.

Новые батареи, используемые в этих моделях, представляют собой литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, которые имеют ряд преимуществ перед старыми никель-кобальт-марганцевыми (NCM) батареями, используемыми в моделях Mach-E с увеличенным запасом хода. LFP-аккумуляторы имеют более длительный срок службы, меньше деградируют со временем, быстрее заряжаются и выдерживают большее количество зарядов до 100%.

LFP батареи, используемые в моделях Mach-E стандартного диапазона, также экономически эффективны и этичны, поскольку в них не используются дорогие металлы, такие как никель и кобальт, которые часто поставляются из стран с тревожными режимами.

Однако они могут иметь худшие характеристики в холодную погоду по сравнению с батареями NCM и меньшую плотность батареи. Таким образом, в моделях Mach-E с увеличенным радиусом действия по-прежнему будет использоваться старая химия. По оценкам Ford, новые батареи LFP будут заряжаться до 80% примерно на 5 минут быстрее, чем старые батареи.

Стандартная модель Mach-E с полным приводом стала мощнее, получив дополнительные 45 лошадиных сил, что делает ее способной производить 311 лошадиных сил. Крутящий момент технически снизился всего на один фунт-фут и составляет 427 фунт-фут.

Наконец, Ford снизил базовые цены на все комплектации Mach-E. Стоимость комплектации Select снизилась на $3 000, Premium — на $4 000, California Route 1 — на $1 000, а GT — на $4 000. Базовые цены на все комплектации, включая сбор за доставку в размере $1 800, который вступил в силу в марте, следующие: Select — $44 795, Premium — $48 795, California Route 1 — $58 795 и GT — $61 795. В стандартную комплектацию California Route 1 и GT входят аккумулятор с увеличенным запасом хода и полный привод.

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