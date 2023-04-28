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2024 Alfa Romeo Stelvio и Giulia добавят специальные отделки, небольшие обновления

3:09
Авто

Alfa Romeo объявила о некоторых долгожданных обновлениях для моделей Stelvio и Giulia 2024 года. Хотя значительных изменений по сравнению с моделями 2023 года не произошло, в обеих линейках есть несколько заметных обновлений. К ним относятся небольшие обновления стиля и функций для каждого уровня отделки, новый двигатель высшего класса, а также интересные специальные издания для Quadrifoglio.

2024 Alfa Romeo Stelvio и Giulia добавят специальные отделки, небольшие обновления

И Stelvio, и Giulia получили фейслифтинг с обновленными внешними характеристиками, включая светодиодные фары с дымчатыми корпусами и новую решетку радиатора, соответствующую их европейским собратьям.

Внутри аналоговые циферблаты были заменены на 12,3-дюймовый цифровой дисплей, который может отображать различные схемы и разнообразную информацию, включая классический дизайн двойного циферблата. Кроме того, эти новые Альфы могут получать обновления по воздуху, что облегчает владельцам поддержание своих автомобилей в актуальном состоянии.

100th Anniversary Edition Quadrifoglio — одно из самых интересных обновлений Alfas. Это специальное издание доступно как для Stelvio, так и для Giulia, причем в мире будет предложено всего 100 экземпляров каждой из них.

Хотя он не сильно отличается от обычного Quadrifoglio, он имеет окрашенные в золотой цвет тормозные суппорты, специальный значок, зеркала и решетку радиатора из углеродного волокна, сиденья из алькантары и золотую строчку. Кроме того, все модели Quadrifoglio теперь оснащаются механическим дифференциалом ограниченного скольжения.

Переходим к отделке Competizione, которая является новой вершиной линейки для стандартных четырехцилиндровых Stelvio и Giulia. Эта отделка включает в себя такие усовершенствования, как электронно регулируемая подвеска, дифференциал ограниченного скольжения, спортивные сиденья, кожаная отделка приборной панели, красная контрастная строчка, более темная тонировка стекол и аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками.

Покупатели также могут выбрать эксклюзивную матово-серую окраску и красные тормозные суппорты. Цена Giulia Competizione составляет $53 115 за заднеприводную версию и $55 115 за полноприводную, а цена Stelvio, которая является полноприводной, начинается с $57 420.

В заключение следует отметить, что хотя Alfa Romeo Stelvio и Giulia 2024 года не сильно отличаются от своих предшественников, есть несколько примечательных обновлений, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. Особенно привлекательными являются ограниченная серия Quadrifoglio и новая отделка Competizione. Альфы будут доступны для покупки во втором квартале этого года. 

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Alfa Romeo Stelvio. Цифры врут!? Тест-драйв Стельвио
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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