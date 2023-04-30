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Причина отказа датчика положения дроссельной заслонки часто кроется в его конструкции

2:02
Авто

ДПДЗ, также известный как датчик положения дроссельной заслонки, выполняет важную функцию в правильном функционировании двигателя. Этот датчик отвечает за обмен данными с модулем управления двигателем относительно положения дроссельной заслонки.

Причина отказа датчика положения дроссельной заслонки часто кроется в его конструкции

Когда водитель нажимает на педаль газа, угол наклона дроссельной заслонки изменяется, что приводит к изменению количества топлива, подаваемого в двигатель, и момента зажигания. Неисправность ДПДЗ может привести к целому ряду проблем, поэтому крайне важно как можно скорее выявить и устранить любые неполадки.

Если у вас неисправен ДПДЗ, вы можете заметить колебания оборотов холостого хода или даже пробуксовку на светофоре. К сожалению, выявление первопричины может быть затруднено из-за различных факторов.

Основная причина отказа ДПДЗ обычно кроется в конструкции датчика. Резистивный пленочный датчик может изнашиваться механически, в то время как бесконтактный датчик, хотя и не имеет механических частей, может быть подвержен проблемам с проводкой, таким как короткое замыкание или обрыв. Неправильные сигналы, посылаемые датчиком, или полное отсутствие сигнала могут привести к проблемам с топливной смесью и моментом зажигания.

Наиболее простым способом диагностики является сканер, но не у всех есть доступ к такому дорогому устройству. Однако тем, кто не хочет платить за диагностику в сервисном центре, мы рекомендуем воспользоваться вольтметром.

Чтобы проверить, получает ли датчик правильное напряжение, отсоедините разъем и проведите измерения. Если напряжение попадает в нормальный диапазон 12-13 вольт, ДПДЗ работает правильно. Если нет, необходимо проверить, нет ли утечки в проводке, обрыва или короткого замыкания. Если сломан сам датчик, его нельзя починить, поэтому лучше и экономичнее заменить его на новый.

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Признаки неисправности ДПДЗ. Как проверить ДПДЗ. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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