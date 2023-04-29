Что делать, если почувствовали запах горелого масла в салоне

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Запах горящего масла не является типичным ароматом в автомобиле и к любым подобным инцидентам следует подходить с осторожностью. В салоне должны присутствовать только знакомые запахи, например, исходящие от обивки или пластика салона.

Любые другие запахи следует считать ненормальными и тщательно исследовать. Но что вызывает запах горелого масла в салоне?

Прежде всего, необходимо проверить все трубопроводы, шланги и соединения, а также прокладки блока цилиндров и клапанной крышки. Эти компоненты могут начать течь из-за износа, длительного простоя или критических условий эксплуатации, а также после вмешательства неквалифицированного персонала. Когда масло вытекает и запекается, это может привести к избытку смазки в двигателе или коробке передач.

Необходимо проверять наличие выпуклостей и утечек, осматривая колпачки и пробки. Чтобы избежать этого, необходимо чаще осматривать капот и приборы, а также проводить техническое обслуживание автомобиля в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Однако запах может напоминать и трансмиссионную смазку. Если есть утечка из коробки передач, запах будет присутствовать и на стоянке, и в движении. Например, в механической коробке передач запах горелого масла может появиться при износе подшипников, когда смазка начинает вытекать из коробки передач в корзину сцепления, где она сгорает.

Проблему можно обнаружить не только по запаху, но и по каплям трансмиссионной жидкости на асфальте прямо под коробкой передач и сцеплением.

В случае с автоматической коробкой передач запах горелого масла свидетельствует о серьезном износе трущихся деталей.

Лучше всего поручить осмотр коробки передач специалисту, так как она имеет более сложную конструкцию, и у таких коробок передач есть свои нюансы в диагностике.

Однако запах горелого масла в салоне может иметь и вполне безобидное объяснение. Возможно, масло просто немного пролилось во время заправки или замены. При нагреве двигателя пролитое масло начинает гореть. Поэтому при замене масла и масляного фильтра обязательно используйте ветошь и вытирайте потеки после всех манипуляций.

Некоторые водители могут принять запах горелого масла за запах горелой проводки, что является гораздо более серьезной проблемой.

Если в салоне появился странный запах и дым, необходимо немедленно остановить автомобиль, выйти из него и помочь выйти всем пассажирам. Затем необходимо вызвать помощь и не продолжать движение.

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