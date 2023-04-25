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Преемник McLaren 720S представлен со звуком запуска и видом сзади

1:36
Авто

Согласно отчету, опубликованному в феврале этого года, было предсказано, что преемник McLaren 720S будет официально представлен в апреле. Как и ожидалось, McLaren выпустил тизер в Twitter, объявив о представлении нового "эталонного суперкара" в 7 часов вечера по западному времени 25 апреля.

Преемник McLaren 720S представлен со звуком запуска и видом сзади

Этот предстоящий автомобиль, вероятно, станет преемником модели 720S, которая, по слухам, будет называться 750S.

В тизерном видеоролике, связанном с анонсом, показан запуск скорого суперкара, при этом слышно, как двигатель 750S набирает обороты в течение нескольких секунд, после чего звук обрывается. Вы можете прослушать ролик ниже.

В предыдущем отчете о новом суперкаре говорилось, что 750S будет оснащен обновленной версией 4,0-литрового твин-турбо двигателя V8, который используется в 720S. Однако ожидается, что мощность двигателя будет увеличена до 740 лошадиных сил по сравнению с 710 лошадиными силами предыдущей модели.

Тизерные кадры не слишком откровенны, но на видео мы можем увидеть красные светодиодные задние фонари, появляющиеся из темноты. Они похожи по форме и размеру на задние фонари 720S, хотя мы еще не знаем, как будет выглядеть остальная часть автомобиля.

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Обзор McLaren 720S - ШАХ и МАТ, уважаемые гранды!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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