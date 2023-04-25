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Кипятильник в машине — незаменимый инструмент для откручивания гаек и болтов

2:17
Авто

Кипятильник стал в России универсальным помощником, выполняя множество функций, помимо своей основной — кипячения воды. Помимо решения проблемы нехватки воды в летние месяцы, он также оказался ценным инструментом в условиях различных социальных и экономических проблем.

Кипятильник в машине — незаменимый инструмент для откручивания гаек и болтов

Не секрет, что гайки и болты в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, становятся единым целым с конструкциями, которые они скрепляют, из-за повышенной влажности и агрессивных дорожных реагентов. Без регулярной смазки их практически невозможно снять без молотка и зубила.

В то время как опытные механики рекомендуют использовать проникающее масло и нагрев, новички могут столкнуться с проблемой последнего. Хотя WD-40 может быть привычным решением, в более сложных случаях его может оказаться недостаточно.

Хотя газовая горелка — самый доступный вариант нагрева крепежа, это может быть опасным занятием для тех, кто работает со старыми автомобилями, из которых могут вытекать опасные жидкости, такие как бензин.

Неопытным механикам рекомендуется вообще избегать этого способа, поскольку кратковременная ошибка в применении может привести к неконтролируемому пожару. В данном случае кипятильник является гораздо более безопасной и эффективной альтернативой. Просто поставьте его на гайку или болт, включите в розетку и подождите, пока он нагреется. Он нагреется сам и разогреет крепеж до раскаленного состояния гораздо быстрее и безопаснее, чем огонь. Работа будет выполнена с минимальным риском и с большей точностью.

Для многих опытных водителей и механиков кипятильник является незаменимым инструментом. Простота, доступность и надежность делают его незаменимым инструментом для откручивания гаек и болтов. В отличие от резака он не требует баллончиков с газом, поэтому никогда не подвергается опасности, что он закончится в неподходящий момент.

Будь вы опытным профессионалом или новичком, кипятильник — обязательный инструмент для тех, кто хочет выполнить работу быстро, безопасно и эффективно.

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Кипятильник для автомобиля 12в от прикуривателя. Тестирование и обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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