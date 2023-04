Lexus LM лидирует на рынке роскошных минивэнов

Your browser does not support the audio element.

Toyota официально присоединилась к тенденции роскошных минивэнов, выпустив Lexus LM, дебют которого состоялся на выставке Auto Shanghai 2023. LM означает "Luxury Mover", и он набирает обороты в качестве транспортного средства для богатых людей в Азии, постепенно вытесняя городские автомобили в течение последнего десятилетия.

Тенденция началась с появления Nissan Elgrand в Японии в 1997 году, но именно Alphard от Toyota в 2002 году стал настоящим толчком к развитию. Эти высококлассные фургоны предлагают такие опции, как заднее защитное стекло, аудиосистема с 18 динамиками, холодильники, шкафы для стеклянной посуды и два откидывающихся задних капитанских кресла без среднего ряда, что максимально увеличивает пространство и комфорт заднего салона.

Lexus LM первого поколения дебютировал в Шанхае в 2019 году и был доступен для продажи в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Однако он не продавался в Японии, где зародилась эта тенденция. Новый LM будет продаваться в более чем 60 странах, включая Японию и некоторые страны Европы.

LM предлагает "Rear Climate Concierge", который позволяет пассажирам управлять задней двухзонной температурой, положением сидений, солнцезащитными шторками и освещением, которые могут быть запрограммированы в четырех настройках памяти.

LM был разработан с учетом приоритета комфорта задних сидений и может похвастаться двумя различными типами амортизирующих материалов в сиденьях. Система адаптивной подвески "AVS Suspension with Frequency-Sensitive Piston Valve" использует чувствительный к частоте поршень в амортизаторах для снижения вибраций. Система интегрирует управление дроссельной заслонкой и тормозами для минимизации изменений позы при ускорении и замедлении.

