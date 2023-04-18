Эксперт Рогов: из универсалов граждане РФ чаще всего заказывают Kia Ceed и BMW 3-й серии

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов, которая специализируется на доставке автомобилей "под ключ" из Южной Кореи, Европы и Японии, рассказал, что российские покупатели в рамках "серого" ввоза чаще всего выбирают универсалы корейских и немецких марок, пишет Газета. Ru.

"Как ни странно, универсалы пользуются популярностью для заказа из-за рубежа не меньше, чем кроссоверы. В основном клиенты выбирают автомобили C и D-класса стоимостью от 2,1 млн руб. до трёх млн руб. Среди популярных можно выделить универсалы Kia Ceed, Kia K3 GT, BMW 3-й и 5-й серии, Audi A4, Volkswagen Golf Wagon, Skoda Octavia", — проинформировал эксперт.

Он также отметил, что довольно часто заказывают универсалы с мощными двигателями, автоматической коробкой передач и полным приводом, которые представляют собой альтернативу кроссоверам. При этом в основном гражданам нужны машины в максимальных комплектациях.

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