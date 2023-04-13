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Toyota работает над автомобилями PHEV с запасом хода более 200 км

2:28
Авто

Toyota недавно перестроила свой продуктовый план и сделала больший акцент на аккумуляторные электромобили (БЭВ). Японский автопроизводитель, наряду со своим люксовым брендом Lexus, в настоящее время предлагает три BEV: bZ4X, bZ3X для китайского рынка и Lexus RZ 450e.

Toyota работает над автомобилями PHEV с запасом хода более 200 км

Новый генеральный директор, Кодзи Сато, объявил во время своего первого публичного брифинга, что компания планирует расширить модельный ряд и к 2026 году выпустить на рынок не менее 10 BEV. Toyota планирует продать 1,5 миллиона BEV во всем мире к 2026 году, что делает эту категорию важной для компании.

Хотя гибриды были сильной стороной Toyota, компания по-прежнему сосредоточена на них.

Исполнительный вице-президент Хироки Накаджима заявил, что Toyota разрабатывает новое поколение подключаемых гибридов, которые смогут проехать на одной зарядке не менее 200 километров.

Однако компания еще не объявила, какой протокол испытаний она будет использовать для проверки этого диапазона.

Если Toyota удастся достичь такой дальности, это будет выдающимся достижением для того, что не является специализированным EV. Накаджима считает, что благодаря повышению эффективности батареи и увеличению дальности хода в режиме EV более 200 км, PHEV станут "практичными BEV". Toyota будет работать над развитием этого варианта как еще одного варианта BEV.

Хотя такая дальность может показаться надуманной, она вполне достижима в ближайшем будущем, при условии доступности по цене и положительного ответа на вопрос о реальных выбросах PHEV.

Chevrolet Bolt, который не имеет двигателя или связанных с ним деталей трансмиссии, может проехать 247 миль на своей батарее емкостью 65,0 кВтч. Однако Bolt — это специализированный EV, а PHEV компании Toyota — нет.

Накаджима не сообщил сроки запуска этих PHEV, но это может произойти ближе к концу десятилетия.

К тому времени Toyota может понять, что утверждение Prius Prime о том, что "лучший EV может и не быть EV", справедливо не только для Prius.

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2023 Toyota Prius Prime PHEV - POV First Impressions
Куратор Игорь Моржаретто
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