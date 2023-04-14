Tesla расширяет скидки, снижая цены в Европе, Сингапуре, Израиле

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Tesla Inc объявила о снижении цен на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре. Компания стремится продлить глобальную кампанию скидок, начатую в Китае в январе, но при этом вызывает опасения по поводу лидирующей в отрасли нормы прибыли.

Несмотря на предоставление скидок на нескольких рынках, включая США, Китай, Японию, Австралию и Южную Корею, направленных на повышение спроса, Tesla сообщила о росте поставок в первом квартале всего на 4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Поскольку Вашингтон готовится ввести более жесткие стандарты, ограничивающие налоговые льготы для EV, компания Tesla ответила снижением цен на рынке США, где она объявила о пятом снижении цен на автомобили в этом году.

Последнее снижение цен Tesla в Германии и Франции связано с улучшением производственных мощностей и расширением масштабов производства. В Германии компания снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y на 4,5-9,8%, что стало вторым снижением цен в этом году после снижения на 1-17% в январе.

В Сингапуре компания снизила цены на Model 3 и Model Y на 4,3%-5%. В Израиле цена базовой заднеприводной Model 3 была снижена на 25% после первого раунда глобального снижения цен в январе.

Генеральный директор Элон Маск подчеркнул важность снижения цен для стимулирования спроса, и январские скидки, как сообщается, были успешными в плане увеличения заказов.

Однако, поскольку компания не достигла целевого показателя роста поставок на 50% к 2022 году, удержавшись на уровне 40% из-за логистических проблем и замедления спроса, инвесторы, вероятно, будут внимательно изучать результаты первого квартала Tesla, которые должны быть представлены на следующей неделе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Я ПРОЕЗДИЛ ГОД НА TESLA PLAID И БОЛЬШЕ НЕ МОГУ ЭТО ТЕРПЕТЬ.