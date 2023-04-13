Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100th Anniversario получает еще больше мощности

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В честь 100-летия своей знаменитой эмблемы Quadrifoglio компания Alfa Romeo выпускает специальные версии Giulia и Stelvio. Эти лимитированные модели могут похвастаться более мощным двигателем V6 с двойным турбонаддувом, уникальными визуальными акцентами, характерными для данной серии, и отделкой салона из углеродного волокна.

Название Quadrifoglio, что в переводе с итальянского означает "четырехлистный клевер", дебютировало на гоночном автомобиле RL с двигателем с прямой шестеркой в 1923 году во время дорожной гонки Targa Florio на Сицилии.

Согласно легенде, гонщик Уго Сивоччи нарисовал эмблему на своем автомобиле на удачу и выиграл гонку. Эмблема Quadrifoglio быстро стала символом удачи и скорости для Alfa Romeo, украшая как гоночные, так и серийные автомобили.

Сегодня значок Quadrifoglio обозначает самые мощные модели Alfa Romeo: Giulia Quadrifoglio конкурирует с BMW M3, а Stelvio Quadrifoglio нацелен на X3 M. Модели 100th Anniversario основаны на недавно обновленных Giulia и Stelvio, но с 520-сильной модификацией 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом — на 15 лошадиных сил больше, чем у обычных серийных вариантов.

Alfa Romeo также добавила механический дифференциал ограниченного скольжения от проданной Giulia GTA.

Экстерьер моделей 100th Anniversario отличается светодиодными фарами, 19-дюймовыми колесами для Giulia (21-дюймовые колеса для Stelvio) и тормозными суппортами золотого цвета.

Специальные эмблемы Quadrifoglio с золотыми акцентами и надписью "1923-2023" украшают крылья, также автомобили оснащаются решеткой радиатора из углеродного волокна и крышками дверных зеркал из углеродного волокна.

Внутри модели 100th Anniversario украшены отделкой из углеродного волокна, золотой строчкой и логотипом "100" на приборной панели. Как и обычные модели, оба автомобиля оснащены 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов с различным расположением в зависимости от режима движения.

Alfa Romeo выпустит всего 100 единиц каждой модели, поставки начнутся в ближайшие недели в Европе. Цены и доступность еще не объявлены.

Покупатели смогут выбрать один из трех цветов — Rosso Etna, Montreal Green и Vulcano Black. Alfa Romeo планирует опубликовать более подробную информацию о моделях ограниченной серии в ближайшее время.

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Alfa Romeo Giulia and Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario | Legend since 1923