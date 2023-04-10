Аналитики: в 2023 году в России резко возросли госзакупки китайских автомобилей

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В отсутствие европейских брендов российские государственные покупатели переходят на китайские автомобили. По данным аналитиков РИА Новости и проекта "Контур.Торги", в этом году резко возросли государственные закупки китайских автомобилей, в то время как интерес к продукции отечественного автопрома остается стабильным.

В первом квартале 2023 года в России было объявлено восемь тендеров на покупку китайской марки автомобилей Haval. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был проведен только один такой тендер. Три тендера были объявлены на продукцию Chery и два тендера на продукцию Geely. Обе эти марки не участвовали в государственных закупках в прошлом году. Аналитики пришли к выводу, что "интерес государства к китайским конгломератам очевиден".

Между тем, спрос на автомобили российского производства остается стабильным. В первом квартале этого года было проведено 152 тендера на продукцию АвтоВАЗа, что даже меньше, чем 164 тендера в прошлом году. На автомобили ГАЗ было объявлено 156 тендеров по сравнению со 128 в начале 2022 года.

В целом количество тендеров сократилось на 14,8 процента, с 3812 до 3245. Объем средств, выделенных на закупки, также снизился с 41,6 млрд рублей до 34,2 млрд рублей.

Что касается розничных продаж автомобилей в России, то в марте они упали на 11,4 процента до 69 913 единиц. На рынке лидирует Lada с 24 252 проданными автомобилями, за ней со значительным отрывом следуют несколько китайских брендов, включая Chery, Haval, Geely и Exeed.

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