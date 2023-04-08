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Маск называет цену в 14 триллионов долларов за то, что мы придерживаемся ископаемых видов топлива

3:44
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Элон Маск подсчитал, что для перехода мира на полностью экологически чистую энергию потребуется 10 триллионов долларов, что меньше, чем 14 триллионов долларов за продолжение использования ископаемого топлива.

Маск называет цену в 14 триллионов долларов за то, что мы придерживаемся ископаемых видов топлива

Компания Tesla опубликовала часть 3 своего генерального плана, в которой говорится о необходимости масштабного расширения заводов по производству солнечных панелей и металлоперерабатывающих заводов в течение следующих 20 лет.

Цель состоит в том, чтобы генерировать достаточное количество возобновляемой энергии и мощностей для хранения электроэнергии, чтобы поддерживать глобальную экономику полностью за счет энергии без выбросов углекислого газа.

План Tesla включает в себя использование модернизированных сетей, работающих на энергии ветра и солнца, глобальных массивов аккумуляторных ферм и подземных водородных пещер для хранения энергии.

Он также предполагает переоснащение тяжелых отраслей промышленности, таких как производство стали и цемента, и использование тепловых насосов для обогрева и охлаждения домов и предприятий.

По словам Теслы, продолжение добычи нефти, угля и природного газа обойдется дороже и будет стоить около 14 триллионов долларов в течение следующих двух десятилетий при темпах 2022 года.

Для реализации концепции Маска о глобальной энергетической системе миру потребуется около 30 000 гигаватт возобновляемых источников энергии и 240 000 гигаватт-часов аккумуляторных батарей. Это сравнимо с мощностью возобновляемых источников энергии в 3 214 гигаватт в 2021 году и стационарным сектором хранения энергии, который, по прогнозам, будет иметь 1 432 гигаватт-часа мощности к концу 2030 года.

План Tesla потребует в общей сложности $502 млрд капитальных затрат на добычу полезных ископаемых и $662 млрд затрат на переработку, чтобы произвести необходимые никель, литий, медь и другие материалы для батарей и оборудования для чистой энергии.

Для получения металлов, необходимых для перехода на более чистые источники энергии, миру потребуется ежегодно выкапывать 3,3 миллиарда метрических тонн земли на пиковых уровнях. Однако Тесла заявил, что общая масса может быть уменьшена, если алюминий будет заменен медью. Кроме того, спрос на необходимые металлы не исчерпает текущие запасы, поскольку потребуется лишь часть имеющихся ресурсов.

План также предусматривает переработку отслуживших свой срок батарей, солнечных панелей и ветряных турбин для повторного использования начиная с 2040 года.

Кроме того, Tesla намерена постепенно отказаться от использования других материалов или свести их к минимуму, например, использовать медь вместо серебра в солнечных панелях, искусственный графит в батареях и отказаться от редкоземельных металлов в ветряных турбинах.

Хотя стоимость перехода к более чистому миру высока, Маск считает, что она осуществима, если распределить ее на два десятилетия, и составляет лишь малую часть от 100 триллионов долларов мировой экономики.

"За 20 лет это составит 0,5% от мировой экономики", — сказал он инвесторам в прошлом месяце. "Так что это не такая уж большая цифра". 

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Илон Маск о планах на Twitter, ChatGPT и НЛО: Всемирный Правительственный Саммит 2023 |На русском|
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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