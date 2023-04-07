Haima вернется в Россию с новыми моделями летом 2023 года

Китайский автопроизводитель Haima собирается вернуться на российский рынок летом 2023 года. Ранее компания уже присутствовала на рынке, но покинула его в 2016 году. Теперь, в связи с резким ростом популярности китайских автомобилей в России, компания решила возобновить продажи своих машин. Сертификация двух моделей, которые первыми появятся на рынке, уже идет, а начало продаж ожидается летом 2023 года.
По данным издания "Китайские автомобили", первые экземпляры новых моделей, кроссовера 8S и минивэна Haima 7x, уже привезены в Москву. Процесс сертификации и получения необходимых документов, как ожидается, займет около двух-трех месяцев, по словам эксклюзивного дистрибьютора, компании MVL Auto. Продажи начнутся сразу после получения пакета необходимых документов.
Компания Haima присутствовала на российском рынке с 2011 по 2016 год, но за это время было продано всего около 5 000 автомобилей. Продажи автомобилей компании на родном рынке не были впечатляющими, и, вероятно, именно поэтому компания решила вновь попытаться выйти на российский рынок, где китайские автомобили набирают популярность в условиях низкой конкуренции.
Китайские автопроизводители действительно стали невероятно популярны в России за последние несколько лет. Например, за последний год количество дилерских центров, продающих китайские автомобили, увеличилось в 1,5 раза. По состоянию на конец марта 2023 года количество дилеров, продающих китайские модели, достигло 1 114.
Представитель компании также сообщил, что региональные дилеры уже проявили интерес к новому бренду, поэтому дилерскую сеть планируется расширить по всей стране.
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